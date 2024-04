Feyenoord heeft niet genoeg aan veertien minuten blessuretijd tegen FC Volendam

In een zeer matige wedstrijd heeft Feyenoord Volendam niet weten te verslaan (0-0). Tegen de hekkensluiter was Feyenoord geen schim van zichzelf. Na een abominabele eerste helft voerden de Rotterdammers in het matige tweede bedrijf de druk op, maar door een gebrek aan nauwkeurigheid bleven doelpunten uit, zelfs in de veertien minuten durende blessuretijd. Zo verspeelt de ploeg van Arne Slot kort na het verlies van PSV zelf onnodige punten.

Met een gelijkspel tegen Almere City (1-1) greep FC Volendam een punt, maar handhaving lijkt voor de ploeg van Regilio Simons ver weg. Met nog zeven wedstrijden voor de boeg bedraagt de achterstand op nummer zestien Excelsior acht punten. Een resultaat tegen Feyenoord leek dan ook een schier onmogelijke opgave. De Rotterdammers wonnen afgelopen speelronde van FC Utrecht, maar zagen Quilindschy Hartman wel geblesseerd uitvallen. Na onderzoek werd duidelijk dat hij er langdurig uit ligt en ook het EK moet missen.

Artikel gaat verder onder video

De 22-jarige linksback zal op een tv-scherm hebben gezien dat zijn ploeg in de beginfase veel balbezit had, maar weinig gevaar stichtte. Ondanks een snelle progressie richting het strafschopgebied werden er in de eindfase niet de juiste beslissingen gemaakt, waarbij Quinten Timber grossierde in balverlies. Schoten waren er wel, maar het vizier van Santiago Gimenez en Igor Paixao stond in de openingsfase nog niet op scherp. Ondertussen leunde Volendam zoals gebruikelijk op de counter. Feyenoord liet daarvoor de nodige ruimte, maar de eerste twee maal bleef een kans achterwege. Driemaal was echter scheepsrecht: Vivaldo Semedo schermde de bal goed af, maar ramde de bal na het uitschakelen van twee Feyenoord-verdedigers op de paal.

Kort daarna was het de beurt aan de bezoekers. Na een snelle uitbraak stuitte Gimenez op Mio Backhaus, waarna hij de rebound hoog over schoot. De ploeg van Arne Slot bleef in het restant van de eerste helft dominant, maar was verre van scherp. De Rotterdammers leken met het hoofd reeds bij de Klassieker te zitten: zo liet Thomas Beelen zien nog veel te leren te hebben, liep Yankuba Minteh te bal in zijn overmoed meerdere malen over de zijlijn en werden de nodige passes eenvoudig onderschept. Het lage tempo werd nog verder gereduceerd door het vele tijdrekken van FC Volendam bij (mogelijke) blessures. Zo was het voor de supporters nauwelijks spectaculairder dan het kijken naar drogende verf.

Kort voor rust kwam daar echter verandering in. Het begon met een zacht schot van Minteh dat gekeerd werd door Backhaus. Even later waren zowel Gimenez als Paixao in een scrimmage dichtbij, maar zij zagen hun pogingen geblokt worden. Aan de andere kant liftte Semedo de bal op het dak van het doel, terwijl de Portugees jeugdinternational eerder verzuimde zijn ploeggenoot Darius Johnson een open kans te gunnen. De Engelsman was kort na rust opnieuw verantwoordelijk voor Volendams gevaar, maar daarna was het enkel Feyenoord dat nog druk uitoefende.

Het voetbal was nog steeds verre van goed, maar door de groeiende ruimtes kon er makkelijker worden gecombineerd en kregen de bezoekers een aantal kansjes. Paixao kreeg zowel een afstandsschot als een vrije trap echter niet tussen de palen, terwijl een vallend schot van Gimenez eenvoudig werd gepakt door de Volendamse keeper. De negentienjarige doelman ontplooide zich in de slotfase tot man of the match voor de tijdrekkende thuisploeg, want bij de nodige scrimmages bracht hij effectief redding. Doordat Feyenoord ook een gebrekkige afronding had, bleven doelpunten ook in de 14(!) minuten extra tijd uit. Daarmee krijgt Feyenoord in aanloop naar de Klassieker een flinke dreun.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Feyenoord grijpt mis: ‘Hij is onbetaalbaar geworden, volgend jaar speelt hij bij een topclub’

Süleyman Öztürk voorspelt: 'Vanaf volgend seizoen gaan we hem bij een topclub zien. Hij gaat een transfer maken, dat kan niet anders.'