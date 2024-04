Feyenoord krijgt tegenvallend nieuws: ‘Transfertarget kost liefst zeventien miljoen euro’

Mocht Feyenoord zich willen versterken met , moeten de Rotterdammers met een hoop geld over de brug komen. De vleugelspeler van Tottenham Hotspur mag vertrekken, maar de Engelse grootmacht wil daarvoor een bedrag van ruim zeventien miljoen euro vangen, zo weet Tottenham News op basis van bronnen.

Het fanmedium weet dat The Spurs een behoorlijke transfersom vragen voor de Spaanse flankspeler, die in 2021 voor 25 miljoen euro werd overgenomen van Sevilla. Gil moet het in de Premier League veelal doen met een plek op de reservebank. De laatste keer dat de 23-jarige minuten mocht maken, was op 3 februari, al bijna drie maanden geleden. Destijds mocht Gil vijf minuten invallen tegen Everton.

Artikel gaat verder onder video

Feyenoord houdt de verrichtingen van de Spanjaard in de gaten en meldde zich, volgens 1908.nl, bij Tottenham. De komst van Gil wordt in De Kuip gezien als ‘lastig, maar niet onmogelijk’. De vraagprijs van zeventien miljoen euro is echter wel een fors bedrag voor de Rotterdammers.

Nooit eerder haalde de stadionclub een speler voor zoveel geld naar de club. De duurste aankoop van Feyenoord werd afgelopen zomer gedaan. De regerend landskampioen haalde Ayase Ueda destijds voor een bedrag van negen miljoen euro van Cercle Brugge. Mocht Feyenoord daadwerkelijk stunten met de komst van Gil, zou hij in één klap de duurste aankoop ooit worden van de Rotterdammers.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Perez: ‘Je hoort nu: Hadj-Moussa is een verschrikkelijke jongen, er valt niet met hem te werken’

Kenneth Perez vraagt zich af of men bij Feyenoord geschrokken is van de heisa rondom Anis Hadj-Moussa.