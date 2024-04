Feyenoord-supporters kunnen hun geluk niet op: 'Ajax zit al in de bus terug naar Amsterdam'

Feyenoord-supporters kunnen hun geluk niet op na de eerste helft tegen Ajax. De uitploeg uit de hoofdstad had helemaal niets in de melk te brokkelen in de eerste 45 minuten. Nul schoten op doel, nul schoten überhaupt, nul corners en een expected goals 0.00. Het zijn pijnlijke statistieken voor de Ajacieden, die niet bij De Klassieker aanwezig mogen zijn.

Het eerste halfuur hield Ajax nog knap tegen, maar Igor Paixão brak in de 34e minuut de ban met zijn doelpunt. Na doelpunten van Yankuba Minteh en Dávid Hancko gaat Feyenoord met een 3-0 voorsprong rusten. Terwijl de spelers van beide ploegen de spelerstunnel induiken scandeert het Feyenoord-publiek: ‘tien, tien, tien!’

Niet alleen in De Kuip is de sfeer goed, maar ook bij de Feyenoord-fans op X is de stemming opperbest. Zij zien hun ploeg volledig domineren en de aartsrivaal oprollen. “Het verhaal gaat dat ajax al in de bus zit naar huis... Dan blijft/wordt het een reglementaire 3-0 nederlaag”, schrijft iemand op het medium.

