Slot confronteert Kraay jr. na bekerfinale: ‘Ze komen er maar niet uit bij jou hè Hans’

Feyenoord-trainer Arne Slot heeft zondagavond na afloop van de gewonnen bekerfinale tegen NEC (1-0) nogal cynisch gereageerd op een vraag van Hans Kraay junior. De verslaggever van ESPN wilde van Slot weten of het ook kan dat hij een jaar té lang trainer blijft van een club. Volgens de huidige oefenmeester van de Rotterdammers is Kraay jr. altijd op zoek naar een kritische noot over zijn functioneren.

Slot begon medio 2021 aan zijn klus bij Feyenoord en sindsdien zit de club in de lift. Hij loodste de Rotterdammers in zijn eerste seizoen meteen naar de finale van de UEFA Conference League en stond een jaar later met de kampioensschaal in zijn handen. Slot werd na het veroveren van de landstitel - de eerste voor Feyenoord sinds 2017 - al nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar de Premier League, maar hij bleef de club trouw. De geruchten over een nieuwe uitdaging zullen de komende weken ongetwijfeld opnieuw toenemen. Slot is weliswaar in het bezit van een doorlopend contract, maar de grote vraag is wat er voor hem nog te halen valt in Rotterdam-Zuid.

Artikel gaat verder onder video

Naar dat antwoord leek Kraay jr. na de bekerfinale tussen Feyenoord en NEC op zoek. “Mag ik één ding vragen, los van de euforie? Drie jaar lang heb jij ervoor gezorgd dat je Feyenoord naar hogere sferen hebt gebracht, je hebt jezelf de wind in de rug gebracht, bijna kritiekloos geworden. Kun je na drie jaar ook te lang blijven Arne?”, zo klonk het uit de mond van de verslaggever. Slot stond er glimlachend naar te luisteren. “Nou, elke keer als er iemand van Feyenoord zit probeer jij toch nog even te vragen wat er nou slecht aan mij is”, reageerde Slot, ongetwijfeld doelend op het programma Goedemorgen Eredivisie waarin Kraay jr. vaste gast is.

“Ze komen er maar niet uit bij jou hè Hans, ze willen maar niet iets zeggen”, lachte Slot. Kraay jr. was overduidelijk even in de war. “Als er mensen bij jou aan tafel zitten, is altijd jouw vraag: zeg nou ook even wat er slecht aan hem is.” Volgens Kraay jr. zelf is hij op zoek naar de zwakke punten van Slot. “Die heb ik, maar ik denk dat de meeste mensen het niet zo leuk vinden om dat te zeggen Hans. Er zijn genoeg voorbeelden van trainers die dat in het verleden hebben gedaan (té lang bij dezelfde club gewerkt, red.), maar er zijn ook heel veel voorbeelden van trainers die het succes uitbouwen. Dat is bij ons lastig met de prijzen die we jongstleden hebben gewonnen, maar dat in ieder geval proberen te continueren”, aldus de Feyenoord-trainer.

Kraay jr. concludeert na dat antwoord dat Slot ook volgend seizoen ‘lekker’ bij Feyenoord blijft. “Dat zijn jouw woorden”, aldus de succestrainer. Slot zette na het afgelopen seizoen zijn handtekening onder een nieuw contract tot medio 2026. Daarmee kwam er een einde aan de geruchten over een mogelijke overstap naar Tottenham Hotspur.

