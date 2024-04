Feyenoord-sterkhouder wist niets van Ajax-interesse: 'Onwerkelijk, dat las ik later ook'

(22) pakt sinds de blessure van concurrent Gernot Trauner overtuigend zijn kans in het centrum van de verdediging van Feyenoord, maar stond vorig jaar ook in de belangstelling van Ajax. De in Harderwijk geboren stopper was in de tijd dat Alfred Schreuder als hoofdtrainer de scepter zwaaide in de Johan Cruijff ArenA in beeld als mogelijke aanwinst, maar kwam daar pas op een later moment achter.

Beelen werd bij PEC Zwolle door toenmalig trainer - en broer van de Ajax-coach - Dick Schreuder en diens assistent Johan Plat omgeturnd van middenvelder tot verdediger. In een interview met het Algemeen Dagblad wordt Beelen geconfronteerd met de interesse die zowel Feyenoord als PSV, Ajax, FC Twente én AZ daarop toonden. "Ja, onwerkelijk. Van Ajax, dat las ik later ook, dat Alfred Schreuder daar mijn naam heeft laten vallen, maar daar weet ik eerlijk gezegd niets van", klinkt het nu.

Het werd uiteindelijk dus Feyenoord, waar Beelen als basisspeler aan het seizoen begon maar na een fout in de tweede speelronde tegen Sparta (2-2) én de terugkeer van Trauner naar de bank verdween. "Voor mijn gevoel speelde ik helemaal geen slechte eerste helft", zegt Beelen over de wedstrijd op Het Kasteel, waarin Slot hem halverwege naar de kant haalde. "Alleen ja, één foutje en meteen een doelpunt. Dat kan natuurlijk niet", beseft de verdediger. Pas toen zijn Oostenrijkse concurrent in februari opnieuw met een kwetsuur aan de kant kwam te staan, kreeg Beelen vervolgens weer een kans om zich écht te bewijzen.

Inmiddels is Feyenoord veertien Eredivisiewedstrijden op rij ongeslagen, al lijkt de ploeg van trainer Arne Slot met het teleurstellende 0-0 gelijkspel bij FC Volendam van afgelopen donderdag het prolongeren van de landstitel wel definitief uit het hoofd te moeten zetten. De vraag is of Beelen mag blijven staan zodra Trauner weer wedstrijdfit is. "Ik ben ook benieuwd. We gaan het zien. Uiteindelijk heb ik alleen invloed op mijn eigen prestaties", zegt de verdediger daar zelf over.

