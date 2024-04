Flashscore Team van de Week: Hornkamp de beste, Ajacied haalt 8,5

Elke week selecteert Flashscore op basis van het interne beoordelingssysteem het Team van de Week. Voor speelronde 28 is Sparta met drie spelers de hofleverancier. Jizz Hornkamp ontving een 9,5 voor zijn optreden tegen AZ en is daarmee speler van de week.

Mio Bakcaus (FC Volendam) 9,1

De jonge Duitse doelman is dit seizoen een van de lichtpuntjes bij de hekkensluiter. Tegen Feyenoord boekte Volendam een goed resultaat door in eigen huis de punten te delen. Backhaus had met maar liefst 11 reddingen een groot aandeel in het doelpuntloze gelijkspel.

Anton Gaaei (Ajax) 8,5

De Deense rechtsback revancheerde zich een beetje voor zijn stroeve start in de hoofdstad. Tegen Go Ahead Eagles toonde hij zich een ware goalgetter door een voorzet van links op de volley binnen te kegelen. Daarnaast was hij gevaarlijk met zijn passing.

Dario van den Buijs (RKC Waalwijk) 8,4

De centrale verdediger van RKC was sterk in zijn duels, zowel op de grond als in de lucht en had een groot aandeel in de clean sheet die zijn team behaalde tijdens het 0-0 gelijkspel met Almere City.

Mike Eerdhuijzen (Sparta) 8

Sparta leek Vitesse afgelopen dinsdag de genadeklap te hebben gegeven. De Rotterdammers wonnen in Arnhem met 4-1 en de 23-jarige centrale verdediger kopte na een krap uur een vrije trap van Pelle Clement tegen de touwen.

Pelle Clement (Sparta) 8,6

Clement was naast zijn assist ook verantwoordelijk voor het maken van de 0-2. Dat deed hij door koel af te werken na een lekkere solo in het Arnhemse strafschopgebied.

Oscar Fraulo (FC Utrecht) 8,3

De Deense jeugdinternational moest tegen PEC Zwolle op de bank beginnen, maar mocht in de rust invallen voor Can Bozdogan. Hij was met zijn passing een constante dreiging voor de Zwolse verdediging en gaf bij zowel de 3-1 als de 5-1 de assist.

Malik Tillman (PSV) 8,1

De Amerikaanse middenvelder was tegen Excelsior een van de uitblinkers aan Eindhovense zijde. Tillmans passing was goed verzorgd en hij was sterk in zijn duels. Bovendien was hij de aangever bij de 0-2.

Osame Sahraoui (sc Heerenveen) 8

Heerenveen en Twente maakten er op woensdagavond een mooi spektakel van. In het Abe Lenstra Stadion vielen zes doelpunten, drie aan elke kant. Sahraoui zorgde voor rust op heerlijk wijze voor de aansluitingstreffer (2-3) en was zowel aanvallend als verdedigend belangrijk voor de Friezen.

Daan Rots (FC Twente) 8,3

Rots blonk uit aan de kant van Twente. Hij stelde Van Wolfswinkel in staat om de openingstreffer te scoren en schoof even later zelf de 2-0 binnen.

Jizz Hornkamp (Heracles Almelo) 9,5

Heracles boekte haar mooiste overwinning van het seizoen. Nummer vier AZ kreeg in Almelo een ongenadig pak slaag en de Heraclieden wonnen met 5-0. Spits Hornkamp schoot twee penalty’s binnen om zijn verder prima wedstrijd te bekronen.

Koki Saito (Sparta) 8,1

Saito was tegen Vitesse goed voor een doelpunt en een assist en was met zijn dribbels een constant gevaar voor de verdediging van de Arnhemmers.

