Flashscore Team van de Week: PSV levert drie spelers, Excelsior zelfs vier

Elke week selecteert Flashscore op basis van ons interne beoordelingssysteem het Team van de Week. Uitblinker Luuk de Jong is met twee teamgenoten van PSV vertegenwoordigd in het elftal speelronde 30. Daarnaast zijn er maar liefst vier spelers van Excelsior aanwezig in het team. Ook Ajax, FC Utrecht en NEC hebben een vertegenwoordiger in de ploeg met de hoogste ratings.

Stijn van Gassel (Excelsior) 8,1

Doelman Stijn van Gassel van Excelsior veroverde vrijdagavond al een plekje in de basisopstelling door de 4-0 overwinning van zijn ploeg op directe concurrent FC Volendam. De goalie verrichte vijf reddingen en hield bovendien dus zijn doel schoon.

David Hancko (Feyenoord) 8,3

Verdediger David Hancko (D4, A2) heeft het enorm op zijn heupen in zijn tweede seizoen in De Kuip. Na het kampioenschap van afgelopen seizoen is hij de laatste weken behoorlijk op schot. Zijn derde doelpunt in vier wedstrijden zorgde voor een hele nuttige 1-0 uitzege op Fortuna Sittard en dus nog maar eens een ‘clean sheet’.

André Ramalho (PSV) 8,3

Een andere scorende verdediger speelt bij de aanstaande landskampioen PSV en luistert naar de naam Andre Ramalho, die verantwoordelijk was voor de 3-0 in de met 6-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen Vitesse. De Eindhovense defensie hield dus ook nog eens het eigen doel schoon.

Devyne Rensch (Ajax) 8,0

De derde ploeg van de traditionele top-3 in Nederland is ook vertegenwoordigd in het Team van de Week. Ajax boog een 1-0 achterstand tegen FC Twente om in een hele belangrijke 2-1 overwinning en had in Devyne Rensch een stabiele speler in de defensie die een week eerder nog zes tegentreffers te verwerken had gekregen.

Lazaros Lamprou (Excelsior) 8,6

Het middenveld van het winnende Excelsior is ruim vertegenwoordigd in het elftal van deze week. Voor Lazaros Lamprou was zijn aandeel twee treffers in de 4-0 overwinning op FC Volendam, waarmee Excelsior weer uit de gevarenzone klom.

Joey Veerman (PSV) 8,3

Middenvelder Joey Veerman heeft met zijn assist op Ramalho ook een plekje veroverd in het elftal van de week. Hij werd in de 79e minuut gewisseld en zag hoe zijn vervanger Tygo Land in de extra tijd van de tweede helft ook nog een assist gaf op de 6-0 van PSV.

Lance Duijvestijn (Excelsior) 8,8

De tweede middenvelder van de Rotterdamse ploeg op het middenveld is Lance Duijvestijn die niet alleen de score opende in de thuiswedstrijd tegen FC Volendam maar in de tiende minuut van de tweede helft ook nog eens de assist gaf op Troy Parrot die 3-0 maakte.

Kenzo Goudmijn (Excelsior) 8,8

De laatste Excelsior-speler in het team van de week is Kenzo Goudmijn. Hij was niet direct betrokken bij één van de drie doelpunten, maar toch een belangrijke factor op het middenveld van de Kralingers. Opmerkelijk genoeg kreeg hij na afloop van het duel nog een gele kaart bij een opstootje met Karim Safouane van Volendam.

Jens Toornstra (FC Utrecht) 8,0

FC Utrecht heeft deelname aan de play-offs binnen handbereik en heeft in Jens Toornstra een belangrijke en ervaren speler in de gelederen. In de vierde minuut van de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles gaf hij al de assist op Sam Lammers die de laatste weken enorm op schot is.

Luuk de Jong (PSV) 9,1

Er staat nog altijd geen maat op topscorer Luuk de Jong die zaterdagmiddag zijn 25e en 26e doelpunt van het seizoen maakt en bovendien de 12e assist van dit Eredivisieseizoen liet bijschrijven. Hij is daarmee betrokken bij 38 van de 95 doelpunten van de Eindhovenaren.

Koki Ogawa (NEC) 8,4

Aanvaller Koki Ogawa was zondagavond goud waard voor zijn ploeg, met name in het eerste kwartier na rust. Daarin maakte hij allereerst de 1-1 en vervolgens bracht hij zijn ploeg via een benutte strafschop op 2-1. Uiteindelijk werd NEC-PEC 2-2. Het was voor de Nijmegenaren de laatste test richting de bekerfinale van komende zondag.

De beoordelingen van Flashscore komen onafhankelijk van FCUpdate tot stand.

Bekijk hier het artikel van Flashscore.