Genee belt met Hélène en komt met geruststellend nieuws: 'Het blijkt mee te vallen'

Wilfred Genee komt na een telefoontje aan Hélène Hendriks met geruststellend nieuws in Vandaag Inside over de boycot die het het Nederlands elftal zou hebben uitgesproken richting Hendriks en Noa Vahle. Laatstgenoemde zou zich in een interview met té kritisch hebben opgesteld.

Valentijn Driessen meldde in de uitzending van dinsdag dat hij iets 'verontrustends' te vertellen had: "Ik was bij het Nederlands elftal, daar zag ik een geweldig interview van Noa Vahle met Georginio Wijnaldum. Nu dreigt ze daar gestraft voor te worden. Het Nederlands elftal speelt met het idee om Noa en Hélène te boycotten", wist de chef voetbal van De Telegraaf te melden.

En dat terwijl Vahle met haar vragen over de keuze van de middenvelder om zijn loopbaan afgelopen zomer voort te zetten in het steenrijke, maar op het gebied van mensenrechten discutabele Saudi Arabië, juist enorme indruk op Driessen wist te maken: "Dat was een geweldig interview. Ik heb naast de interviews van Jeroen Stekelenburg (NOS, red.) en Pascal Kamperman (ESPN, red.) gestaan. Die kwamen daar gewoon niet aan. Zij stelt exact de vragen die je moet stellen", was de journalist lovend over het interview van de jonge journaliste.

Niet geboycot

Genee komt een dag later terug op de kwestie: "We riepen gisteren dat Noa en Hélène er niet helemaal uitkomen met de KNVB, maar het blijkt mee te vallen. Ik heb Hélène nog even gesproken. Ze worden niet geboycot en ze zijn weer naar elkaar toegegroeid en is het wel zo dat het allemaal ok is." Johan Derksen reageert: "Dat is ook niet bijzonder, dat is eigenlijk heel normaal, dat dat niet het geval is."