Gigantische Ajax-miskoop van Sven Mislintat staat voor overstap naar de Bundesliga

lijkt bezig aan zijn laatste maanden in het shirt van Ajax. De Kroatische centrumverdediger zou volgens Sky Sports willen terugkeren naar Duitsland en kan op de belangstelling rekenen van een club uit de Bundesliga. De Amsterdammers lijken ook bereid om mee te werken aan een vroegtijdig vertrek van de centrumverdediger uit Amsterdam.

Medic werd in de zomer door Sven Mislintat naar Amsterdam gehaald en mocht in de eerste wedstrijden onder Maurice Steijn ook in de basis beginnen bij Ajax, omdat de huidige nummer zes van de Eredivisie achterin personele problemen had. In zijn eerste competitiewedstrijd gaf de Kroaat direct zijn visitekaartje af door op waanzinnige wijze raak te schieten tegen Heracles Almelo, maar dat was direct ook het enige hoogtepunt voor Medic dit seizoen. Een week later schutterde de verdediger tegen Excelsior en in de afgelopen maanden is de 25-jarige voetballer nauwelijks aan spelen toegekomen.

Artikel gaat verder onder video

Het betekent dat Ajax komende zomer wel weer afscheid wil nemen van Medic, zo meldt Sky Sports-journalist Dennis Bayer althans. Medic zelf zou het liefst ook na één seizoen weer vertrekken uit Amsterdam en hoopt terug te keren in Duitsland, waar hij eerder uitkwam voor St. Pauli in de 2. Bundesliga. Volgens Sky Sports zou er op dit moment belangstelling vanuit de Bundesliga zijn voor de Kroatische voetballer. Ajax wil meewerken aan een vertrek, mits er een passende vergoeding op tafel wordt gelegd.

