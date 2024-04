Go Ahead Eagles komt met verwijt aan geschorste Ajax-directeur Alex Kroes

Alex Kroes had ook in zijn periode als grootaandeelhouder van Go Ahead Eagles (2019-2022) al aandelen van Ajax. Later, toen Kroes voor AZ ging werken, had hij die aandelen nog steeds. Daarmee overtrad hij de regels van de KNVB. Namens Go Ahead reageert algemeen directeur Jan Willem van Dop.

Van Dop noemt het 'logisch' dat de KNVB een onderzoek start, zoals eerder op de donderdag bekend werd. "Want wij hebben zelfs in onze statuten staan dat je geen aandelen mag hebben van een collega-bvo in Nederland of Europa."

Volgens de algemeen directeur had Kroes daarvan op de hoogte moeten zijn. "Ja, hij had dit moeten weten. Het gaat er dan om hoeveel informatie je prijsgeeft aan collega's. Dit is nooit ter sprake gekomen."

De ontwikkelingen in Amsterdam bedroeven Van Dop. "Ik vind het echt heel erg jammer voor hem, wat er nu gebeurt. Ik had namelijk echt het gevoel dat hij het bij Ajax op de rit zou kunnen krijgen, dat heb ik altijd gezegd."

