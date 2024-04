Grote namen komen naar Amsterdam: Sneijder maakt snel rentree in Ajax-shirt

Nog geen maand na de gedenkwaardige ontmoeting met de Liverpool Legends op Anfield staat er voor de Ajax Legends opnieuw een prachtige wedstrijd op het programma. De voormalig voetballers van de club uit Amsterdam nemen het komende zaterdag in het Olympisch Stadion op tegen de BIF All Stars. De Ajax Legends worden in het legendarische stadion vertegenwoordigd door onder meer Wesley Sneijder, Winston Bogarde en Jari Litmanen, terwijl de ‘opponent’ spelers als Clarence Seedorf, Eric Abidal, Cafú én Didier Drogba heeft opgetrommeld.

De ontmoeting tussen de BIF All Stars en Ajax Legends werd onlangs al groots aangekondigd door de organisatie. “Voetballiefhebbers, opgelet! Markeer 20 april 2024 in je agenda. Want dan wordt geschiedenis geschreven met The Ultimate Match To Unite. In het iconische Olympisch Stadion van Amsterdam ontmoeten de BIF All Stars het Ajax Legends team - een onvergetelijke ervaring voor fans van alle leeftijden”, zo klonk het in het persbericht

Artikel gaat verder onder video

The Ultimate Match To Unite zegt het al: voetbal staat zaterdagavond zeker niet centraal. “In een tijd waarin verdeeldheid onze sociale cohesie dreigt te overschaduwen, bewijst BIF All Stars - Play To Unite - hoe sport de kracht heeft om mensen te verenigen en sociale verandering te inspireren en te bevorderen. Het openingsevenement - The Ultimate Match To Unite - laat niet alleen zien wat voor spektakel topclub is, maar is ook een krachtig symbool voor solidariteit in actie”, zo viel te lezen. Tóch mag er ook hoogstaand voetbal worden verwacht. “Van opwindende doelpunten tot in de puntjes gecontroleerde manoeuvres: toeschouwers staat een avond vol ongeëvenaard voetbalmeesterschap te verwachten.”

Wereldsterren komen naar Amsterdam

En als je naar de selecties van BIF All Stars en Ajax Legends kijkt, dan belooft het op het veld inderdaad een spektakel te worden. Seedorf liet zich een paar weken geleden in gesprek met AT5 al uit over het duel in het Olympisch Stadion - waar Ajax in het verleden grote successen behaalde. De voormalig voetballer van onder meer Ajax, Real Madrid en AC Milan liet onder meer weten met Ronaldinho in gesprek te zijn, maar de Braziliaan lijkt niet naar Amsterdam af te reizen. De naam van de dribbelaar van weleer ontbreekt in elk geval op de site van de Black Impact Foundation. Grote namen als Abidal, Cafú en Drogba zijn wél van de partij, evenals Ryan Babel, Michael Reiziger en Edgar Davids.

Bij de Ajax Legends maakt onder andere Sneijder zijn opwachting. De oud-middenvelder ontbrak een paar weken geleden op Anfield, maar is zaterdag in het Olympisch Stadion dus wel van de partij. Dat geldt ook voor Frank de Boer, Siem de Jong, Aron Winter, Bogarde, Litmanen en nog veel meer.

This Saturday... BIF All Stars vs. Ajax Legends 🤝



⭐️ Starring: Seedorf, Davids, Kanu, Litmanen, Dida, Drogba, Makélélé, Cafú & many more! — AFC Ajax (@AFCAjax) April 17, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Afellay schrikt van nieuws over Ajax: 'Dat is toch ondenkbaar?!'

Ibrahim Afellay is geschrokken van het nieuws dat een sleutelfiguur niet is benaderd voor het KPMG-onderzoek naar Ajax en Sven Mislintat.