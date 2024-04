'Halve finalist van de Champions League toont geen loyaliteit richting Ajax'

Valentijn Driessen begrijpt niet dat Borussia Dortmund in zee is gegaan met Sven Mislintat. Maandag maakte Dortmund bekend dat Mislintat per 1 mei een technische functie gaat bekleden en zich zal bezighouden met het selectiebeleid. Driessen mist loyaliteit van BVB richting Ajax.

Mislintat werd ontslagen bij Ajax na een tumultueus dienstverband van slechts 128 dagen. “De loyaliteit van die Duitse clubs is ver te zoeken. Hij heeft een collega-club totaal geruïneerd, en zeggen dan: 'Wij nemen hem tóch.' Ajax is totaal geruïneerd”, zegt Driessen in de podcast Kick-Off van De Telegraaf.

“Misschien kan hij twaalf spelers van Ajax overnemen”, grapt collega-journalist Mike Verweij, om daarna een uitspraak aan te halen die Mislintat deed over een speler van Ajax. “Als jij over Tahirovic zegt: 'Hij is wereldwijd de beste op zijn positie', dan moet je ook zoveel karakter hebben om hem morgen te kopen van Ajax. Want hoe vaak krijg je de kans om de beste speler op een bepaalde positie te halen?”

Mislintat noemde Tahirovic niet de beste speler, maar wel een van de grootste talenten op zijn leeftijd en zijn positie. “Hij is naar mijn mening een van de grootste talenten op deze positie die ik ooit heb gezien. Hij moet zich natuurlijk nog ontwikkelen, maar dat kan hier en daar zullen we hem bij helpen”, stelde Mislintat na de komst van Tahirovic in juni.

