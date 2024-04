Hans Kraay weet het zeker: 'Ajax gaat zich bij FC Barcelona melden voor man van tien miljoen'

Hans Kraay junior verwacht dat Ajax zich in de zomer bij FC Barcelona gaat melden voor de handtekening van . De vleugelverdediger is dit seizoen op huurbasis actief voor PSV, waar hij een ontzettend goede indruk maakt. De Eindhovenaren hebben een optie koop bedongen en willen die dolgraag lichten, maar dat is tot op heden niet gebeurd. Kraay denkt dat Ajax er een stokje voor gaat proberen te steken.

Ajax en Dest zijn uiteraard geen vreemden van elkaar. De verdediger doorliep een aantal verschillende jeugdelftallen in Amsterdam alvorens in 2019 door te breken in de hoofdmacht. Dest maakte in Amsterdam een stormachtige ontwikkeling door en dat bleef niet onopgemerkt. De rechtsback, die ook aan de linkerkant uit de voeten kan, verruilde Ajax na één seizoen in de hoofdmacht al voor FC Barcelona. Ronald Koeman haalde hem naar Spanje en onder de Nederlandse coach kon hij rekenen op de nodige minuten, maar na diens vertrek en de aanstelling van Xavi Hernández verdween hij naar de achtergrond.

Na een teleurstellend jaar bij AC Milan keerde Dest afgelopen zomer bij PSV terug op de Nederlandse velden. De Amerikaans international laat al vanaf het begin een goede indruk achter en behoort wekelijks tot de smaakmakers in de ploeg van trainer Peter Bosz. De Apeldoorner hoopt Dest ook volgend seizoen nog tot zijn beschikking te hebben. PSV heeft naar verluidt een optie van tien miljoen euro in het huurcontract opgenomen. Kraay jr. sprak Dest zaterdag na afloop van het duel met Vitesse en vroeg hem naar zijn toekomst, maar of hij ook volgend seizoen nog in Eindhoven is te bewonderen liet hij in het midden.

Kraay geniet volop van Dest. “Het is al heel veel over Dest gegaan, dus ik houd het kort. Deze hele moderne rechtsbenige linksback is een van de weinige backs in Europa die niet alleen goed opkomt en een aardig voorzetje geeft, maar ook op volle snelheid recht op de back van de tegenpartij afgaat en net zo makkelijk binnenboord passeert als buitenom”, zegt de verslaggever op de site van ESPN. Dest vervult met zijn aanvalsdrift een belangrijke rol in het elftal van Bosz. “PSV kan hem natuurlijk voor tien miljoen euro overnemen van FC Barcelona”, vervolgt Kraay, die dus verwacht dat de aanstaande kampioen concurrentie krijgt vanuit Amsterdam. “Maar Ajax gaat zich melden in de strijd om de handtekening van de man van tien miljoen”, zo klinkt het.

Dest stond naar verluidt afgelopen zomer al op het lijstje bij Ajax. Toenmalig trainer Maurice Steijn had de Amerikaans international graag terug naar Amsterdam zien komen, maar technisch directeur Sven Mislintat besloot anders. De Duitser haalde Anton Gaaei, Borna Sosa en Gastón Ávila voor de backposities. Gaaei is al meermaals de gebeten hond geweest bij het Ajax-publiek, Sosa is mogelijk bezig aan zijn laatste maanden als Ajacied en Ávila komt voorlopig niet in actie wegens een zware knieblessure.

