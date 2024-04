Hélène Hendriks krijgt Advocaat en Kieft stil met opmerking over Ajax: 'Mooi hè?'

Hélène Hendriks vindt tussen de Europa League-wedstrijden van donderdagavond door de tijd om met analisten Dick Advocaat en Wim Kieft kort in te gaan op de vraag wie er volgend seizoen trainer van Ajax moet worden. De presentatrice reageert vervolgens met een wijsheid die zó van een tegeltje had kunnen komen als Kieft de naam van Frank de Boer noemt.

Beide Veronica-analisten hebben geen idee wie er momenteel de beste papieren heeft om John van 't Schip komende zomer op te gaan volgen. "Het is doodstil, wat dat betreft", merkt Advocaat op. "Ik hoor Louis (van Gaal, red.) niet, ik hoor Danny Blind niet... Dat zijn toch de mensen die er verstand van hebben." Van Gaal is momenteel adviseur van de Raad van Commissarissen in Amsterdam, waarin Blind zitting heeft genomen om zich over de technische portefeuille te ontfermen.

Artikel gaat verder onder video

Kieft vermoedt dat Frank de Boer mogelijk (weer) in beeld zou kunnen komen. De bondscoach van Curaçao haakt in: "Die heeft daar natuurlijk uitstekend gewerkt. Als je vier keer kampioen wordt met een elftal, dan moet je echt wel een goede trainer zijn", verwijst Advocaat naar de eerdere periode dat de oud-verdediger als hoofdtrainer voor de groep stond in Amsterdam. "Maar als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg", zegt Hendriks dan. "Daar moet ik even over nadenken", reageert Advocaat lachend, terwijl Kieft stil blijft. "Mooi hè? Die rolde er zó uit", voegt de presentatrice er vervolgens nog aan toe.

