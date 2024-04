Henk Spaan geniet van moment in twaalfde minuut bij Manchester City - Real Madrid

Manchester City moet woensdagavond volop aan de bak om evenals de voorgaande drie seizoenen minstens de halve finale van de Champions League te bereiken. Na de 3-3 in de heenwedstrijd tegen Real Madrid komt de formatie van coach Josep Guardiola in de return in het eigen Etihad Stadium al na twaalf minuten op een 0-1 achterstand. Rodrygo is de maker van het Madrileense openingsdoelpunt, dat op complimenten kan rekenen van Henk Spaan.

Waar Manchester City in de heenwedstrijd in Madrid nog de score opende, was het in het Etihad Stadium Real Madrid dat de meegereisde supporters uit Spanje al vroeg kon laten juichen. Jude Bellingham ontsnapte aan de aandacht van de defensie van Manchester City, gaf de bal na een knappe actie mee aan Federico Valverde, die 'm op zijn beurt aan Vinícius Junior gaf en laatstgenoemde vond uiteindelijk de opvallend vrijstaande Rodrygo. De aanvaller kreeg de bal in eerste instantie nog niet voorbij Ederson, maar in de herkansing was het wel raak: 0-1.

Bellingham

Artikel gaat verder onder video

Spaan deelt na de Madrileense openingstreffer complimenten uit aan Bellingham. Volgens de columnist van Het Parool was het niet de tactiek, maar de 'individuele klasse' die bij het doelpunt de doorslag gaf. Spaan noemt de aanname van Bellingham in de aanloop naar de treffer van Rodrygo een 'touch of worldclass'.

Real Madrid nam dus al vroeg de leiding, maar het had weinig gescheeld of het stond een paar minuten later alweer gelijk. De thuisploeg raakte via Erling Haaland de lat. Volg de ontwikkelingen in het Etihad hier live!