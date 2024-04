Hugo Borst kent medelijden: ‘Een seizoen als dit gun je ze niet’

Hugo Borst zag Ajax zondagmiddag een volgende domper te verwerken krijgen. De Amsterdammers gingen met maar liefst 6-0 onderuit op bezoek bij aartsrivaal Feyenoord. Inmiddels heeft Borst het te doen met de mensen die van Ajax houden.

“Slecht. Lachwekkend. Beschamend. Enzovoort. Ik heb dit seizoen zo veel over Ajax geschreven dat ik er geen woorden meer voor heb”, begint Borst zijn column in het Algemeen Dagblad. De schrijver haalt de belofte van trainer John van ’t Schip aan dat het geen ‘pak rammel’ zou worden in De Kuip. “Toen het toch 6-0 werd, voelde ik mee met de mensen om mij heen die Ajax een warm hart toedragen.”

“Zondag voelde ik ook medelijden”, gaat Borst verder. “Hoe overdreven zelfverzekerd, hoe stuitend arrogant Ajax en Ajacieden vroeger ook zijn geweest, een seizoen als dit gun je Ajax niet. Dat wil zeggen: de mensen die Ajax met hart en ziel liefhebben. Ik weet hoe dat voelt, een club liefhebben.” Ook met de supporters van noodlijdende Vitesse heeft Borst het te doen. “Die profclub uit Arnhem gaat degraderen, maar dreigt ook nog eens op te houden te bestaan. Dat moet afschuwelijk zijn.”

Hoewel hij van mening is dat de situaties bij Ajax en Vitesse niet geheel vanuit het niets komen, vindt de schrijver het wel vervelend voor de clubs. “Het was te voorzien dat het schimmige, poenerige Vitesse een keer zonder geld zou komen te zitten; het wekt geen verwondering dat Ajax zonder moreel kompas een keertje down the drain zou gaan. Toch is het een akelige gedachte dat Vitesse (1892) ophoudt te bestaan en dat Ajax (1900) het lachertje van de eredivisie blijft”, sluit hij af.

De onmacht van Ajax in de wedstrijd tegen Feyenoord werd na 72 minuten en 50 seconden op pijnlijke wijze gevangen door ESPN.