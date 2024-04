Borst weet wie de nieuwe Ajax-trainer moet worden: 'Noodzakelijk dat Van Praag hem vandaag nog vraagt'

Hugo Borst deelt de mening van Andries Jonker dat Louis van Gaal met ingang van volgend seizoen voor de groep moet staan bij Ajax. Jonker is van mening dat met Van Gaal als hoofdtrainer de rust in de Johan Cruijff ArenA terugkeert en de ogen op de toekomst gericht kunnen worden. Volgens Borst doet Michael van Praag, de bekritiseerde voorzitter van de raad van commissarissen, er verstandig aan om Van Gaal vandaag nog te benaderen voor het hoofdtrainerschap in Amsterdam.

Ajax boekte zondag een knappe en belangrijke 2-1 overwinning op FC Twente en zag NEC een paar uur later met 2-2 gelijkspelen tegen PEC Zwolle. De Amsterdammers hebben de vijfde plek daardoor weer in bezit en directe plaatsing voor Europees voetbal in eigen hand (dan moet Feyenoord in de bekerfinale tegen NEC wel aan het langste eind trekken). De rust in de Johan Cruijff ArenA zal echter ook in dát geval niet snel terugkeren. De Amsterdammers zitten door de schorsing van Alex Kroes zonder algemeen directeur, hebben geen technisch directeur en zijn ook nog op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer voor volgend seizoen.

Artikel gaat verder onder video

Volgens Jonker en Borst is het simpel: vraag Van Gaal of hij beschikbaar is voor het hoofdtrainerschap. “In de studio van NPO Radio 1 wist Andries Jonker het wel. ‘Louis moet trainer worden.’ Na dit seizoen dus. Ik hoorde het instemmend aan, maar dacht ook: hoe is het precies met Louis’ gezondheid?”, schrijft Borst maandag in zijn column in het Algemeen Dagblad. “Jonker, bondscoach van de vrouwen, was samen met Marcel Bout tot die conclusie gekomen tijdens een telefoongesprek op zondagochtend. De heren bekoren tot de intimi van Van Gaal. Ze kennen Louis goed, ze werkten met Van Gaal samen. Waarom hij de trainer van Ajax zou moeten worden?”

Borst stelt vervolgens een lijstje samen met redenen waarom Van Gaal een belangrijke, misschien wel dé kandidaat is voor het hoofdtrainerschap in Amsterdam. De columnist vraagt zich af wie het anders zou moeten doen en stelt dat Van Gaal de Nederlandse trainer is met de ‘meeste statuur’ en ‘het meeste charisma’. “Het gaat qua gezondheid heel goed met Louis (zeer belangrijk).; Truus (zijn vrouw, red.) gaat niet dwarsliggen (even belangrijk); een adviseursrol - zoals nu - past totaal niet bij hem. Louis moet leidend zijn; de achterban van Ajax heeft geen bezwaren tegen Van Gaal; Louis wil dolgraag samenwerken met Kroes (en vice versa); Van Gaal heeft geen vijanden in de bestuursraad; Louis is goed met de commissarissen Van Praag en Danny Blind. Hij is ook goed met Marijn Beuker en Menno Geelen; elke andere gewenste trainer is of te licht of heeft geen interesse in Ajax”, somt Borst verder op.

Volgens de schrijver zijn punt drie (gezondheid) en punt vier (goedkeuring van partner Truus) het ‘belangrijkst’. “Die essentiële punten zijn gecheckt. In het belang van Ajax en het Nederlands voetbal is het noodzakelijk dat a) Van Praag vandaag nog vraagt aan Louis van Gaal om voor één jaar trainer te worden van Ajax en zodoende orde te scheppen. En dat b) Van Praag de schorsing van Kroes nu herroept. Met deze twee ingrepen redt Van Praag tevens zijn eigen hachie”, zo stelt Borst.

