Jack van Gelder geeft Ajax uiterst spottende bijnaam na historische afgang tegen Feyenoord

Jack van Gelder heeft zondagavond in het programma De Oranjezondag uiterst kritisch gereageerd op de historische nederlaag van Ajax in De Klassieker tegen Feyenoord. De analist heeft geen goed woord over voor de huidige situatie bij de nummer zes van de Eredivisie en geeft de Amsterdammers een spottende bijnaam.

"Ik vind Ajax de grootste amateurvereniging van Nederland, dat roep ik al heel lang", steekt de oud-commentator direct van wal in het programma De Oranjezondag. "Ajax is zo hautain, dat het van achteruit wil blijven opbouwen. Je kan beter de bal kwijtraken op de helft van de tegenstander dan op het zestienmetergebied", geeft Van Gelder aan. De journalist was verbaasd dat het in De Kuip nog zo lang duurde totdat Feyenoord de toon zette met een doelpunt.

Niet alleen de prestaties van Ajax op het veld, maar ook de bestuurlijke onrust creëert volgens Van Gelder een zorgelijke situatie in de Johan Cruijff ArenA: "Een club zonder beleid, geen bestuur, geen algemeen directeur, geen hoofdopleidingen, geen trainer. Het is een gigantische puinhoop", stelt de 73-jarige Amsterdammer. "Een grote chaos, ik heb geen idee hoe ze daaruit moeten komen."

