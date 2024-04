Jack van Gelder laat van zich horen: 'Ajax moet hem zo snel mogelijk terughalen'

Als Jack van Gelder het voor het zeggen had gehad bij Ajax, dan had hij Michael Kinsbergen teruggehaald als opvolger van Alex Kroes. Laatstgenoemde begon nog geen maand geleden aan zijn functie als algemeen directeur in de Johan Cruijff ArenA, maar is met onmiddellijke ingang geschorst en keert naar alle waarschijnlijkheid ook niet meer terug. Volgens Van Gelder moet Ajax Kinsbergen ‘zo snel mogelijk’ terughalen.

Ajax en Kinsbergen zijn geen vreemden van elkaar. De Amsterdammer was in het verleden al werkzaam in de toenmalige Amsterdam ArenA. Hij werd in 2012 benoemd tot algemeen directeur bij AFC Ajax NV. De recordkampioen had op dat moment geen algemeen directeur, omdat de rechter de benoeming van interim-directeur Martin Sturkenboom en diens opvolger Louis van Gaal naar de prullenbak had verwezen. Kinsbergen werkte in zijn functie nauw samen met Edwin van der Sar, die op dat moment marketing directeur was. Kinsbergen moest Van der Sar inwerken zodat de voormalig doelman vanaf 2015 de rol van algemeen directeur op zich kon gaan nemen.

Kinsbergen verliet in 2015 de club. Als het aan Van Gelder ligt, dan keert de in 1958 geboren Amsterdammer dus ‘zo snel mogelijk’ terug. “Ajax moet zo snel mogelijk ex directeur Michael Kinsbergen terughalen”, schrijft Van Gelder dinsdagmiddag op X. De voormalig commentator en presentator is niet de enige die Kinsbergen naar voren schuift als mogelijke opvolger van Kroes. Valentijn Driessen oppert eveneens voor de terugkeer van Kinsbergen. “Hem moet je gewoon binnenhalen, zo snel mogelijk”, zei de verslaggever van De Telegraaf in een speciale uitzending van Kick-off over de schorsing van Kroes bij Ajax.

Alex Kroes wordt niet alleen geschorst door Ajax, maar moet ook vrezen voor strafrechtelijke vervolging.