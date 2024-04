Jack van Gelder reageert met complete verbazing op transfersom van hardnekkig Feyenoord-gerucht

Jack van Gelder heeft op sociale media gereageerd op het gerucht dat het Italiaanse Napoli een bod van twintig miljoen zou hebben uitgebracht op Feyenoord-verdediger David Hancko. 1908.nl schreef na berichtgeving van La Gazzetta dello Sport dat er bij Feyenoord geen formele aanbieding voor de Slowaak is binnengekomen. Van Gelder denkt dat dit ook maar goed is voor Feyenoord.

De oud-commentator vindt namelijk dat Feyenoord veel meer geld kan krijgen voor Hancko dan de twintig miljoen die door de Italiaanse pers werd genoemd. Ook dit seizoen ontpopt Hancko zich wekelijks tot een van de uitblinkers aan de kant van Feyenoord. Een transfersom van twintig miljoen euro, waar nu in Italië over gesproken wordt, zou volgens Van Gelder erg teleurstellend zijn voor Feyenoord: "Is toch geen gigantisch bedrag? Hij zou meer waard moeten zijn!"

Artikel gaat verder onder video

Vermoedelijk zullen de Rotterdammers - mocht het bod daadwerkelijk op tafel liggen in Rotterdam - een aanbieding van twintig miljoen op Hancko niet snel accepteren. Vorig seizoen wilde de nummer twee van de Eredivisie zeker 35 miljoen euro ontvangen voor Lutsharel Geertruida, waardoor het onwaarschijnlijk lijkt dat Hancko voor twintig miljoen de Rotterdamse Kuip uitloopt.

Een groot voordeel voor de Rotterdammers is dat het contract van Hancko in De Kuip doorloopt tot medio 2028. Het betekent dat Feyenoord hoog in de boom kan zitten, mocht een club zich komende zomer met een concrete aanbieding melden in Rotterdam-Zuid.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Burgemeester Aboutaleb komt richting bekerfinale met slecht nieuws voor Feyenoord-supporters

In de aanloop naar de bekerfinale heeft burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam geen goed nieuws voor de supporters van Feyenoord.