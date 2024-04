Streuer opvallend open: 'De speler wilde absoluut weg, want hij zag het grote geld'

FC Twente had in januari liever geen zaken gedaan met Spartak Moskou. De Russen meldden zich een paar maanden geleden in de Grolsch Veste voor en hadden er veel geld voor over om hem naar de hoofdstad te halen. Jan Streuer geeft eerlijk toe dat hij het ‘vervelend’ vond om zaken te doen met Rusland, maar volgens de huidige adviseur van technisch directeur Jan Bruggink wilde de speler heel graag. Bovendien kon FC Twente het geld goed gebruiken.

Het vertrek van Ugalde bij FC Twente maakte nogal wat los. De Tukkers hadden een paar maanden eerder nog vier miljoen euro betaald om de spits definitief vast te leggen. Ugalde was in het afgelopen seizoen al op huurbasis actief in Enschede. Hij maakte tijdens zijn eerste seizoen in Nederland al een goede indruk en deed er in de eerste helft van de huidige jaargang nog een schepje bovenop. Zijn prestaties bleven niet onopgemerkt en uiteindelijk was het Spartak Moskou dat hem in de winter dus voor veel geld (met bonussen zo’n vijftien miljoen euro) naar Oost-Europa haalde. “Het is niet zo dat we daar het liefst een transfer zouden willen doen. Maar de speler wilde absoluut weg, want hij zag het grote geld”, vertelt Streuer zondag in Goedemorgen Eredivisie op ESPN.

Artikel gaat verder onder video

“Zijn zaakwaarnemer hing iedere dag aan de lijn. Dan had je nog kunnen zeggen: we doen het niet. Dat had gekund, maar de club heeft overal geïnformeerd, bij iedere instantie: wat kan wel en wat kan niet?”, vervolgde Streuer. Zaken doen met Rusland ligt onder een enorm vergrootglas sinds de grootschalige Russische invasie van Oekraïne in februari 2022. Volgens Streuer zijn er echter ‘nog heel veel’ bedrijven die nog altijd zaken doen met het land. Het was volgens de voormalig technisch directeur dus een kwestie van goed ‘kijken en afwegen’. “Wat mag wel en wat mag niet? Maar het is niet zo dat we dat nou heel graag wilden”, zo klonk het.

Hans Kraay junior wilde van Streuer weten of FC Twente door Ugalde ‘het mes op de keel werd gezet’. “Nou, dat was zeker wel het geval. Hij is heel vaak bij ons geweest - het is een hele aardige jongen trouwens - en met name zijn zaakwaarnemer met de boodschap dat ze het absoluut wilden. Dat hij dat absoluut wilde. Ze lieten wel een beetje merken dat dit gewoon moest gebeuren. Het is ook een jongen die uit een arm gezin komt. Hij ziet het geld, dus hij kan in één keer zijn toekomst veiligstellen. Voor hem was het dus een geweldige zet.” Dat betekent niet dat Streuer het fijn vond om zaken te doen met Rusland. Integendeel zelfs: hij noemt het ‘eigenlijk vervelend’. “Als dit een transfer was geweest van vijf of zeven miljoen euro, dan had je ook nee gezegd natuurlijk. We hebben ook bij de club gevraagd of dit belangrijk was voor FC Twente en dit was financieel belangrijk voor FC Twente.”

Ugalde kwam sinds zijn veelbesproken transfer Spartak Moskou zeven keer in actie voor die club. Hij scoorde tot op heden één keer. Spartak Moskou bezet momenteel de zesde plaats in de Premjer-Liga. De achterstand op koploper Zenit is twaalf punten. Spartak Moskou verloor zaterdag nog van PFK Sotsji. Ugalde had een basisplaats, maar werd al na een uur naar de kant gehaald.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Feyenoord-aanwinst Hadj Moussa neergesabeld: 'Weggegooid geld'

Kersverse Feyenoord-aanwinst Anis Hadj Moussa krijgt kritiek. "Ik heb ook nou eens negentig minuten lang op Hadj Moussa zitten letten. Dat wordt helemaal niks."