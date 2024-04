Jordi Cruijff reageert voor de camera van De Telegraaf zeer stellig op Ajax-vragen

Jordi Cruijff wil op dit moment liever geen woorden vuil maken aan de situatie bij Ajax. De zoon van de legendarische nummer veertien werd woensdag door De Telegraaf gevraagd naar de ontwikkelingen in de Johan Cruijff ArenA. Cruijff werd onlangs nog in verband gebracht met een functie bij de huidige nummer vijf van de Eredivisie, maar tijdens het bezoek van het Spaanse koningshuis en koning Willem-Alexander aan de Cruyff Court in Betondorp wilde hij zich niet over andere dingen uitlaten.

Ajax boekte afgelopen zondag een belangrijke 2-1 overwinning op FC Twente, maar daarmee zijn de donkere wolken boven de Johan Cruijff ArenA uiteraard nog lang niet verdreven. De Amsterdammers zijn op dit moment op zoek naar een algemeen directeur, technisch directeur én hoofdtrainer voor volgend seizoen. Spaanse media brachten de naam van Cruijff onlangs nog in verband met een functie bij Ajax - zeer waarschijnlijk in de directie. De Telegraaf hoopte van de voormalig profvoetballer te horen hoe hij nu kijkt naar de situatie in Amsterdam, maar daarover wilde hij zich dus niet uitspreken.

Artikel gaat verder onder video

“Nee, dat hebben we niet aangeraakt”, reageerde Cruijff in eerste instantie op een vraag over de clubvoorkeur van koning Willem-Alexander, die nooit onder stoelen of banken heeft gestoken dat hij voor Ajax juicht. “Nee, het was puur gewoon een beetje uitleg geven over alles wat… Ja, gewoon de legacy van mijn vader.” Op de vervolgvraag, hoe Cruijff dus denkt over de ontwikkelingen bij de gevallen grootmacht, reageerde hij heel duidelijk. “Ik heb genoten van vandaag. Het weer niet, maar het was vandaag heel mooi hier”, zo klinkt het.

Cruijff was zeker niet de enige voormalig profvoetballer die aanwezig was in Betondorp, waar zijn vader opgroeide. Frank Rijkaard was eveneens van de partij. “Ja, eigenlijk precies zoals je het zegt: het gaat niet zo goed met Ajax, dus ik hoop dat ze het zo snel mogelijk op de rit kunnen krijgen”, zo vertelt de voormalig voetballer van onder meer Ajax en AC Milan. Voor Rijkaard is op dit moment geen rol weggelegd bij zijn oude club. “Nee, ook geen maar. Er zijn mensen die achter de mensen hard aan het werken zijn om dingen voor elkaar te krijgen. Dan kan ik wel van alles gaan roepen, maar dat heeft eigenlijk geen zin.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Alex Kroes zit vlak boven zeer opvallend spandoek in de ArenA: 'Heeft hij zelf opgehangen'

De geschorste algemeen directeur Alex Kroes van Ajax was zondag aanwezig bij de wedstrijd tegen FC Twente.