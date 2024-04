Jude Bellingham onderdeel van komisch moment na gewonnen CL-duel: ‘Hoe oud ben je, bro?’

Veel mensen kunnen amper geloven dat nog maar twintig jaar oud is. Het grote talent van Real Madrid versloeg woensdag Manchester City in de Champions League (1-1, w.n.s.) en was dit seizoen al goed voor twintig doelpunten en negen assists in 35 wedstrijden.

Bellingham heeft met ‘zijn’ Real Madrid woensdagavond Champions League-houder Manchester City uit het toernooi geknikkerd. In de strafschoppenserie, waarin Bellingham scoorde, trok De Koninklijke aan het langste eind. “Echt een opluchting”, stelt de Engelsman in gesprek met TNT Sports. “Ik heb eerder tegen City gespeeld. Als je denkt dat je een resultaat gaat boeken, ben je het opeens kwijt. Het is lastig ze te verslaan, ik kon ook nog amper op mijn benen staan.”

“Veel teams zouden instorten, wanneer zij zo domineren en het publiek ze naar de overwinning schreeuwt.” Bellingham is heel blij dat hij de overstap heeft gemaakt naar Real. “Het gevoel dat je krijgt als je voor ze speelt… Elke dag voor met dat logo op je shirt spelen. Daar ben ik heel dankbaar voor.” Ook trainer Carlo Ancelotti kreeg nog lof van het enorme talent. “Onze grootste kracht is dat hij veel vrijheid geeft aan de spelers. Daarnaast is hij zo kalm, zo zelfverzekerd. Dat slaat op de spelers over. Toen ik hem voor de wedstrijd zag gapen, zei hij: 'Je moet me gaan vermaken straks.'"

Rio Ferdinand, die samen met Joleon Lescott vragen stelt in dit interview, verbaast zich enorm over de antwoorden van Bellingham. “Hoe is hij, op deze leeftijd, zo welbespraakt?” Vervolgens richt hij zich naar de middenvelder van Real Madrid. “Hoe oud ben je, bro? Vertel me hoe oud je bent.” Bellingham blijft stoïcijns: “Nog steeds twintig.”

