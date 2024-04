Kenneth Perez kan groot nieuws niet geloven: 'Ik denk dat dit een 1 aprilgrap is'

kijkt op van het nieuws dat voormalig Ajax-directeur Sven Mislinat op weg is naar Borussia Dortmund. De analist van ESPN sluit niet uit dat het gaat om een 1 aprilgrap.

Een 1 aprilgrap ligt niet voor de hand, want de geruchten over een terugkeer van Mislintat in Dortmund gaan al langer. Maandag meldde journalist Florian Plettenberg dat de laatste formaliteiten worden afgehandeld, waarna Mislintat een langdurig contract ondertekent. De bij Ajax weggehoonde directeur kan in het Signal Iduna Park aan de slag als sportief of technisch directeur.

Artikel gaat verder onder video

“Het is 1 april, ik hoorde dat Mislintat technisch directeur bij Dortmund wordt. Schrikken jullie daar niet van?”, vraagt Perez bij Voetbalpraat aan collega-analisten Martijn Krabbendam en Willem Vissers. “Je zit vandaag toch een beetje door de kranten te bladeren om iets te vinden dat je echt niet kunt geloven. Ik denk dat dit ‘m was.”

“Maar heel zeker weet ik het niet, want het blijft de voetballerij”, beseft Perez. “Als het waar is, is dat best wel bijzonder. Ten eerste: er moet nog een rapport komen over een aantal discutabele transfers. Los daarvan: als je puur kijkt naar zijn resultaten van zijn periode bij Ajax, dan zou je als Dortmund denken: is dit het nou? Maar goed, in de voetballerij kan veel.”

Krabbendam gelooft niet dat het gaat om een grap. Toch ziet de journalist van Voetbal International de humor er wel van in. “Nee, het zal wel zo zijn. De voetballerij is een wereld van tweede en derde kansen. Ze hebben in ieder geval niet met Ajax gebeld. Ach, zoek het maar uit. Het is ook wel grappig.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Alex Kroes scoort punten bij Ajax-achterban: ‘Dit had niemand verwacht, extra boost’

Alex Kroes is pas kort werkzaam als algemeen directeur van Ajax, maar lijkt bij een deel van de Amsterdamse achterban nu al weinig fout te kunnen doen.