'Kroes joeg RvC Ajax al vóór eerste werkdag tegen zich in het harnas'

De dinsdag door Ajax geschorste algemeen directeur Alex Kroes joeg al vóór hij op 15 maart aantrad de Raad van Commissarissen van de club tegen zich in het harnas. Dat meldt Algemeen Dagblad-journalist Sjoerd Mossou althans. De RvC vroeg Kroes volgens de journalist tevergeefs of hij zijn steun zou willen uitspreken voor het KPMG-rapport over Sven Mislintat.

Hoewel Kroes uiteindelijk is gestruikeld over de aankoop van een fors pakket Ajax-aandelen, vlak voordat in augustus 2023 bekend werd dat hij de nieuwe algemeen directeur van de club zou worden, zou het vermoeden van de hoofdrolspeler dat hij moet vertrekken als gevolg van een 'duister politiek spel' volgens Mossou 'best eens kunnen kloppen': "De nieuwe directeur had intern zeker niet alleen maar vrienden", schrijft de journalist.

"Al vlak vóór zijn eerste werkdag vroeg de raad van Commissarissen van Ajax of Kroes het inmiddels afgeronde KPMG-rapport over de ontslagen technisch directeur Sven Mislintat wilde steunen, al was het maar richting de buitenwereld", weet Mossou te melden. "Kroes weigerde, vond het een flutrapport en vertelde het controlerend orgaan dat ze de conclusies zelf maar moesten verdedigen", vervolgt het artikel.

Dat nam de RvC de aanstaande bestuurder niet in dank af: "Het maakte hem niet bepaald populairder bij zijn toezichthouders", schrijft Mossou. Ook de uitspraken die Kroes voor zijn aanstelling over Mislintat deed (hij noemde de Duitser onder meer 'een charlatan'), schoten in het verkeerde keelgat. "Met zijn snoeiharde kritiek op Mislintat had Kroes impliciet al eerder vernietigend geoordeeld over de Raad van Commissarissen." Daarnaast onderschrijft Mossou de vermoedens die dinsdag al veelvuldig werden uitgesproken (onder meer door oud-prof Willie Overtoom), dat veel mensen binnen Ajax vreesden voor hun positie nu Kroes was aangetreden: "Ook op de werkvloer hadden volop werknemers te vrezen voor hun baan, want Kroes was vastbesloten schoon schip te maken binnen de Amsterdamse club."

