Liverpool-legende zet vraagtekens bij mogelijke overstap van Feyenoord-coach Arne Slot: 'Gebrek aan beter'

Jamie Carragher twijfelt aan een overstap van Arne Slot naar Liverpool. De hoofdcoach van Feyenoord wordt veelal in verband gebracht met de Engelse grootmacht aan de Mersey, die de derby tegen Everton FC met 2-0 verloor op Goodison Park woensdagavond. Slot heeft met Feyenoord wel indruk gemaakt op Carragher, maar op Anfield moet hij het nog zien allemaal.

Carragher, of liefkozend Carra genoemd, is een echte clublegende van de club waar Slot misschien naartoe gaat. In zijn carrière heeft de centrale verdediger maar voor één club gespeeld: Liverpool. Liefst 508 wedstrijden speelde Carra voor de Scousers. Als centrale verdediger is scoren minder vaak gebruikelijk, maar in die 508 wedstrijden scoorde Carragher slechts vier keer. Hij vertelt over zijn twijfels rondom Slot.

“Van Feyenoord naar Liverpool is een enorme sprong. Ik denk dat het op dit moment laat zien dat er waarschijnlijk een tekort is aan echte topmanagers, als je kijkt naar voor wie Liverpool gaat. Eerst was het Xabi Alonso - het is pas zijn eerste volledige seizoen als manager - toen was er sprake van Ruben Amorim van Sporting CP, die pas 39 is. Nu is Arne Slot de favoriet”, vertelt de Liverpool-legende bij Sky Sports.

“Maar Liverpool bevindt zich nu in een ander tijdperk. Ze doen elk seizoen weer bovenin mee in de Premier League. Volgend seizoen verwachten ze in de Champions League op zijn minst de kwartfinales te halen. Ik denk dat het een enorme sprong is, maar hij is duidelijk een geweldige coach met een geweldige staat van dienst tot nu toe. We zullen zien”, besluit de Brit.

