Makaay onthult interessante anekdote over periode bij Bayern München: 'Dat was geen enkel probleem'

In de tijd dat Roy Makaay bij Bayern München speelde, was het geen enkel probleem om als speler op de avond voor de wedstrijd een biertje te doen in het spelershotel. De voormalig spits vertelt in programma Fresia & Milan parkeren de bus over zijn periode bij Der Rekordmeister en onthult een mooie anekdote over het drinken van bier in de bus.

Op de vraag van Fresia Cousiño Arias of er weleens bier werd gedronken in de spelersbus, antwoordt Makaay gedecideerd. “In die tijd werd er meestal na de wedstrijd wel een biertje gedronken. In de avond voor de wedstrijd zaten we altijd in een hotel, dat is tegenwoordig ook wel wat minder geworden, toen moesten we altijd om 20.30 uur aan de bar komen. Want dan wilde de coach (Felix Magath, red.) het elftal bij mekaar. En als je een biertje wilde drinken, één biertje was helemaal geen probleem”, doet de oud-Feyenoord-spits uit de doeken.

“Ik deed daar dan niet aan, maar er waren ploeggenoten die pakten een biertje, terwijl Uli Hoeness (de voorzitter van de Duitse voetbalclub, red.) en de andere bestuursleden er gewoon bijstonden. Dat was geen enkel probleem”, concludeert Makaay, die in totaal vier seizoenen voor de Duitse grootmacht speelde.

