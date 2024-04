Marciano Vink: 'Ik zag het natuurlijk thuis en dacht dat dit echt een VAR-moment zou worden'

Marciano Vink vindt het nogal opmerkelijk dat niet is gestraft voor zijn klap tegen het achterhoofd van . De Ajax-aanvoerder deelde overduidelijk een tik uit aan de Feyenoord-verdediger, maar zowel arbiter Danny Makkelie als de VAR zag geen reden om in te grijpen. Kenneth Perez denkt dat de videoscheidsrechter de klap niet ‘hard’ genoeg vond om er een rode kaart voor te geven.

De tweede helft tussen Feyenoord en Ajax was nog geen twee minuten oud of Bergwijn werkte Nieuwkoop met een slaande beweging naar de grond. “Ik zag het natuurlijk thuis en ik had echt het idee dat dit een VAR-moment zou worden”, vertelt Vink zondagavond in het programma Dit was het Weekend op ESPN. “Volgens mij zag Makkelie het niet goed, maar dit is pure frustratie. We hebben vaker gezien dat spelers wegkomen met zoiets, maar ik dacht op dat moment echt: dit is rood.”

Perez verbaasde zich nogal over de reactie van Bergwijn. Eenmaal opgekrabbeld kreeg Nieuwkoop nog wat zeer waarschijnlijk niet al te vriendelijke woorden naar zijn hoofd geslingerd. “Maar dan nog stoer doen ook tegen Nieuwkoop”, kon Perez het amper geloven. Jan Joost van Gangelen vroeg zich vervolgens af of het een ‘bewussie’ was van de Oranje-international. “Natuurlijk is het een bewussie, maar of het een rode kaart is hangt van de hardheid af. Dat is hetzelfde als met natrappen. Jij vindt het rood, maar de VAR heeft dus gekeken en vindt het niet hard genoeg voor rood.”

De klap van Bergwijn kwam zondagavond ook in Studio Voetbal ter sprake. De tafel reageerde verbijsterd op het feit dat Makkelie en de VAR niet ingrijpen.

Had Steven Bergwijn rood moeten krijgen? 🤔🟥 — ESPN NL (@ESPNnl) April 7, 2024

