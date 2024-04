Marciano Vink reageert bij ESPN kort maar krachtig op Ajax-nieuws

Marciano Vink heeft dinsdagavond zijn verbazing uitgesproken over de huidige gang van zaken bij Ajax. De Amsterdammers hoopten met de aanstelling van Alex Kroes de rust terug te brengen, maar niets is minder waar. Ze maakten dinsdagmorgen bekend dat de algemeen directeur met onmiddellijke ingang is geschorst en de samenwerking het liefst permanent willen beëindigen. Vink ziet dat Ajax weer helemaal opnieuw moet beginnen.

Edwin van der Sar vertrok na het einde van vorig seizoen als algemeen directeur, waardoor Ajax op zoek moest naar een opvolger. De Nederlandse recordkampioen kwam in die zoektocht uit bij Kroes. De Amsterdammers kondigden de komst van Kroes in september al aan, maar vanwege een concurrentiebeding met AZ kon hij pas in maart van start. Nog geen maand later dreigt dus al een vroegtijdig einde aan de samenwerking tussen Ajax en Kroes. “Als je dacht dat je alles al had gehad, dan is dit echt shocking”, vertelt Vink dinsdagavond voor de camera van ESPN.

Kroes maakte middels een statement bekend zich niet te kunnen vinden in het besluit van de Raad van Commissarissen van Ajax en wil gezamenlijk naar de Autoriteit Financiële Markten (AFM) om zijn vertrek aan te vechten. Michael van Praag, voorzitter van de rvc, heeft echter al laten weten dat dat weinig zin heeft. Voor Van Praag is het duidelijk dat er geen weg meer terug is voor Kroes. “Je bent weer teruggeworpen. Je moet weer op zoek naar allerlei mensen die vitale functies moeten bekleden in de organisatie”, stelt Vink. “Waar je een halfjaar gewacht hebt, ben je eigenlijk weer een halfjaar terug”, concludeert de analist.

Van Praag baalt enorm van de situatie met Kroes. Volgens de bestuurder heerst er binnen Ajax zeker geen ontevredenheid over het functioneren van Kroes. “En dat is precies waarom ik dit zo erg vind. We hebben verdorie een halfjaar op hem gewacht. Ik ben op m’n knieën naar AZ geweest om te vragen of hij eerder kon komen. Zo graag wilden we hem ook hebben. We waren blij dat hij binnen was en nog geen drie weken later gebeurt dit”, vertelde Van Praag in gesprek met ESPN.

