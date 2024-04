Kroes zorgt voor enorme teleurstelling bij Ajax: 'Ik ben op m'n knieën naar AZ geweest'

Michael van Praag baalt als een stekker van de volledig mislukte samenwerking met Alex Kroes. De voorzitter van de Raad van Commissarissen van Ajax ziet geen enkele andere optie dan de samenwerking met de pas vorige maand begonnen algemeen directeur permanent te beëindigen, nadat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan handel met voorwetenschap. Van Praag benadrukt dat zijn collega’s en hij Kroes heel graag naar Amsterdam wilden halen.

Ajax was na het vertrek van Edwin van der Sar vorige zomer op zoek naar een nieuwe algemeen directeur. De club kwam in de zoektocht uit bij Kroes. De Amsterdammers kondigden in september aan dat Kroes de nieuwe algemeen directeur zou worden, maar slaagden er niet in om overeenstemming te bereiken met AZ over een vervroegd begin in de hoofdstad. Daardoor kon Kroes pas op 15 maart beginnen aan zijn nieuwe functie. Nog geen maand later staat hij echter alweer buiten de Johan Cruijff ArenA. Ajax zag zich genoodzaakt om Kroes met onmiddellijke ingang te schorsen en wil de samenwerking het liefst permanent beëindigen.

Van Praag baalt enorm van de situatie. Kroes boog zich tijdens zijn eerste weken in Amsterdam al over zaken als het hoofdtrainerschap en de samenstelling van de selectie, maar Ajax moet nu dus andermaal op zoek naar een nieuwe algemeen directeur. Van Praag sluit een terugkeer van Kroes na zijn schorsing immers uit, ondanks het feit dat laatstgenoemde een beroep wil doen op de Autoriteit Financiële Markt. De voorzitter van de rvc vertelt dat er binnen Ajax zeker geen ontevredenheid heerste over het functioneren van Kroes. “En dat is precies waarom ik dit zo erg vind. We hebben verdorie een halfjaar op hem gewacht”, vertelt Van Praag in gesprek met ESPN. “Ik ben op m’n knieën naar AZ geweest om te vragen of hij eerder kon komen. Zo graag wilden we hem ook hebben. We waren blij dat hij binnen was en nog geen drie weken later gebeurt dit.”

