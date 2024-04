Van Basten uit zijn zorgen over speler die Ajax voor bijna 86 miljoen euro verliet: 'Niet direct beter geworden'

verruilde Ajax in de zomer van 2019 voor Juventus en speelt inmiddels al bijna twee jaar voor Bayern München, maar Marco van Basten vindt de verdediger desondanks ‘niet direct beter’ geworden ten opzichte van zijn periode in Amsterdam. Van Basten ziet bij De Ligt vooral een groot verschil in balbezit.

Gedurende het seizoen 2018/19 was het al niet meer de vraag óf Frenkie de Jong en De Ligt Ajax zouden gaan verlaten, maar voor welke club. De Jong zette in januari 2019 al zijn handtekening onder een contract bij FC Barcelona, dat hem in de daaropvolgende zomer zou overnemen van Ajax. Bij De Ligt duurde het wat langer. De centrale verdediger kon zich eveneens verheugen op belangstelling van FC Barcelona, maar zijn voorkeur ging uit naar Juventus. Na drie jaar in Italië te hebben gevoetbald streek hij in de zomer van 2022 neer bij Bayern München.

De Ligt had tijdens zijn eerste seizoen in Duitsland een belangrijk aandeel in de zoveelste landstitel voor Bayern München, maar had het in de huidige jaargang lang lastig. De Nederlander worstelde met zijn fitheid en was indien fit niet altijd zeker van een basisplaats. Dat is hij inmiddels wel en daar is Van Basten blij mee, want in eerste instantie koos Thomas Tuchel vaak voor een centraal duo bestaande uit Min-jae Kim en Dayot Upamecano. De Ligt verscheen woensdag aan de aftrap voor de return tegen Arsenal in de kwartfinales van de Champions League en volgens de held van ’88 is het ook voor De Ligt persoonlijk een belangrijke wedstrijd.

“Hij staat wel voor een examen, zeker”, zei Van Basten voorafgaand aan de ontmoeting in de Allianz ArenA bij Ziggo Sport. “Ik vind hem, als je hem vergelijkt met zijn tijd bij Ajax, niet direct beter geworden. Hij is meer ervaren, maar ik vond hem vroeger rustiger aan de bal.” Van Basten ziet ook zónder bal genoeg ruimte voor verbetering. “Wat ik een tijdje terug al heb gezegd is dat hij moet leren verdedigen met losse handjes. Dat heeft hij nog steeds niet echt gedaan. Hij blijft overal induiken en is dus ook veel te vaak geblesseerd.”

Hoewel De Ligt na een geweldig seizoen met Ajax - waarin de ploeg van toenmalig trainer Erik ten Hag de landstitel en KNVB Beker won én de halve finale van de Champions League bereikte - het shirt heeft gedragen van Juventus én Bayern München, vraagt Van Basten zich af of de verdediger ooit nog definitief de stap naar de wereldtop zal maken. “Dat weet ik niet. Ik hoop het. Het wordt wel tijd dat dat gaat opschieten”, aldus de voormalig profvoetballer. Dat zou De Ligt ook helpen bij het Nederlands elftal. De mandekker verscheen in de laatste oefeninterland tegen Duitsland weliswaar aan de aftrap, maar is onder Ronald Koeman zeker niet onomstreden.

