Wat je niet zag op tv: Mbappé veroorzaakt enorme ruzie in catacomben na uitschakeling Barcelona

heeft dinsdagavond een enorme ruzie veroorzaakt in de catacomben van het Olympisch Stadion in Barcelona, waar hij eerder op de avond met Paris Saint-Germain de halve finales van de Champions League bereikte. De Spaanse krant Mundo Deportivo onthult dat de teleurgestelde spelers van de thuisploeg aanstoot namen aan de woorden van de superster van de Parijse club, waarna het buiten het zicht van de camera's volledig uit de hand dreigde te lopen.

Barça won vorige week het uitduel in het Parc des Princes met 2-3 en kwam dinsdag in eigen huis al snel op een 1-0 voorsprong. Toch gaven de Catalanen het daarna helemaal weg: Ronald Araújo mocht na een halfuur spelen inrukken met een directe rode kaart, PSG kwam nog voor rust op een 1-2 voorsprong en Mbappé bezegelde met twee treffers in het tweede bedrijf het lot van de regerend kampioen van Spanje.

Tijdens het vieren van de 1-4, die hij in blessuretijd maakte, slaagde Mbappé er al in om een aantal supporters van Barcelona op de kast te jagen met een aantal provocerende teksten. Naar nu blijkt was het daarmee nog niet gedaan: "Een aantal spelers van PSG verliet het veld zeer opgewonden en aarzelde niet om daar uitdrukking aan te geven, wat niet goed viel bij een aantal Barça-spelers", schrijft bovengenoemde krant.

"Een van de meest opgewonden spelers in de catacomben was Mbappé, die op zeer wraakzuchtige wijze schreeuwend en feestvierend binnenkwam met meerdere teamgenoten", vervolgt het artikel. "Dit is voetbal en het is op het veld waar we moeten spreken!", zou de 25-jarige aanvaller in het Spaans hebben geroepen. Een aantal Barcelona-spelers zocht daarop de confrontatie met Mbappé: "Er vormde zich een opstopping waarin beledigd, geschreeuwd en geduwd werd. Er stonden meer dan zestig personen, bestaande uit spelers, trainers, ondersteunende staf en veiligheidspersoneel", leest het.

Uiteindelijk escaleerde de situatie niet verder en konden de twee kampen van elkaar gescheiden worden, zonder dat het tot het uitdelen van serieuze klappen kwam. De confrontatie zal bij de spelers van Barcelona echter wel in het achterhoofd blijven zitten en ongetwijfeld weer naar boven komen bij het eerstvolgende weerzien met Mbappé. Aangezien de Fransman naar verluidt op het punt staat een contract te tekenen bij Real Madrid, belooft dat nog wat voor de Clásico's van de komende seizoenen.

