NEC beleeft teleurstellende generale voor bekerfinale en is vijfde plaats kwijt aan Ajax

Door een 2-2 gelijkspel tegen PEC Zwolle is NEC de vijfde plaats in de Eredivisie verloren aan Ajax. Via een harde uithaal van Thomas Lam kwam de thuisploeg op achterstand, maar gelijk na rust draaide de thuisploeg de wedstrijd met twee treffers van Koki Saito volledig om. Na de gelijkmaker van Odysseus Velanas lukte het de Nijmegenaren in de slotfase niet meer om nogmaals op voorsprong te komen.

Wegens het uitbrengen van een speciaal ‘confettishirt’ voor de aanstaande bekerfinale was het al vroeg druk bij de Goffert. De bekerkoorts heerst duidelijk in Nijmegen, waar trainer Rogier Meijer zijn contract afgelopen week met een jaar verlengde. De generale repetitie was een duel tegen PEC Zwolle, waarin de ploeg van de 42-jarige oefenmeester moest winnen om plaats vijf te behouden. Bij de thuisploeg was er een basisplaats voor de herstelde Dirk Proper, terwijl Silvester van der Water aan de kant van de Blauwvingers mocht starten.

De linksbuiten noteerde namens de bezoekers de eerste poging van de wedstrijd, maar Jasper Cillessen kon zijn poging eenvoudig oprapen. Even later was Odysseus Velanas dichtbij, maar zijn poging draaide langs de verkeerde kant van de paal. PEC zette op de juiste momenten druk, waardoor de Nijmegenaren na een vroege kans voor Koki Ogawa veel moeite hadden om iets te creëren. De bezoekers loerden ondertussen op de uitbraak en kwamen uiteindelijk na tien minuten op voorsprong. Lam kreeg op een meter of vijfentwintig te veel ruimte van de Nijmeegse verdediging, waardoor hij de bal kiezelhard binnen kon schieten. Tjaronn Chery deed nog een uiterste poging daar een stokje voor te steken, maar scheidsrechter Dennis Higler liep daarbij in de weg.

De 38-jarige leidsman liet veel toe. De PEC-spelers gingen hun boekje meermaals te buiten, maar na een onhandige overtreding kreeg Mees Hoedemakers de eerste kaart van de wedstrijd. De vele spelonderbrekingen waren niet de enige reden dat de thuisploeg niet in hun spel kwam: door weinig felheid en een gebrek aan communicatie passeerden ze de blauw-witte muur nauwelijks. Eenmaal waren beide Nijmeegse Japanners gevaarlijk, maar de pogingen van Ogawa en Kodai Sano werden door Jasper Schendelaar knap gekeerd.

De Blauwvingers hadden in voetballend opzicht steeds minder te vertellen, maar ook zij kregen twee mogelijkheden. Na een foutieve terugspeelpass schoot Filip Krastev in het zijnet, waarna Lennart Thy kort voor rust op het been van Cillessen schoot.

Meijer had in de eerste helft meermaals zijn ongenoegen laten blijken, maar besloot voor de tweede helft geen nieuwe spelers te brengen. Eerder had hij volgens plan al wel Proper naar de kant gehaald voor Rober Gonzalez. De Spaanse vleugelspeler had na de hervatting twee minuten nodig om de Nijmeegse gelijkmaker in te leiden. Op de achterlijn gaf hij een goede voorzet op Ogawa, die vervolgens in de verre hoek binnenkopte. Enkele minuten later was hij opnieuw trefzeker. Na een lompe overtreding van Anselmo Garcia MacNulty kreeg NEC een strafschop, die de 26-jarige spits feilloos binnenschoot.

MacNulty maakte zijn fout bijna goed met een handige assist, maar Van der Water verzuimde zijn lage voorzet binnen te schuiven. Na de 2-1 van de thuisploeg leek het elftal van Johnny Jansen wakker te schrikken, maar door het terugzakken van NEC bleven kansen uit. Een vrije trap bood de Zwollenaren echter uitkomst. Sterkhouder Younes Namli legde de bal handig klaar, waarna Velanas de bal goed binnenkrulde. Vervolgens ging NEC in de slotfase op zoek naar een hernieuwde voorsprong, maar Schendelaar had knappe antwoorden op pogingen van Tjaronn Chery, Bram Nuytinck en Sylla Sow. Uiteindelijk bleven treffers uit, waardoor NEC de vijfde plaats verliest en een slechte generale repetitie beleeft voor de bekerfinale.

