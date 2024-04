Bekerfinalist ziet zichzelf bij Ajax spelen: 'Ja, ik kan dat niveau aan, dat durf ik te zeggen'

maakt zich op voor een van de grootste wedstrijden uit zijn loopbaan. De verdediger van NEC staat zondag in de bekerfinale tegen Feyenoord. Hij heeft een verleden bij de club uit Rotterdam en denkt nog steeds in de top van de Eredivisie actief te kunnen zijn.

Wesley Sneijder zei eerder dat hij de 27-jarige mandekker '100 procent' naar Ajax had gehaald en Marciano Vink zag hem als een geschikte kandidaat voor Feyenoord. Kenneth Perez noemde Sandler in januari al als versterking voor PSV. Zijn trainer Rogier Meijer denkt dat Sandler in de top drie van de Eredivisie kan spelen.

“Ik vind het wel leuk als mensen dat zeggen, hoor”, reageert de hoofdrolspeler zelf in een interview met Voetbal International. “Maar ik weet zelf ook wat ik kan en welk niveau ik kan halen. Ja, ik kan het niveau van Ajax aan. Dat durf ik wel te zeggen. Ik heb ook bij Feyenoord gezeten en daar had ik ook niet het gevoel dat ik het niet aankon.” Tijdens zijn tweede training raakte Sandler echter geblesseerd. “Weer had ik pech, ja. Ik ben daar verder niet meer zo mee bezig, maar ik weet wel wat ik kan.”

De 27-jarige Sandler heeft een contract tot medio 2025. Hij weet nog niet waar zijn toekomst ligt. Zijn focus ligt op het afmaken van het huidige seizoen. Hij wil ‘zo goed mogelijk presteren en fit blijven’. “Daarna zie ik wel hoe of wat. Natuurlijk wil ik zo hoog mogelijk voetballen, maar ik ben oprecht als ik zeg dat ik me nog niet bezig heb gehouden met een transfer. In de zomer zie ik wel. Ik denk dat het wel goedkomt. Misschien blijf ik wel bij NEC. Ik lig hier vast, heb het heel erg naar mijn zin en de trainer gaat langer door, dus wie weet. Je weet het nooit in de voetballerij.”

Bram Nuytinck was de grote ontbrekende naam tijdens het heldenonthaal bij De Goffert in Nijmegen na de overwinning van NEC op Vitesse.