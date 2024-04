Zeer opvallende onthulling: 'Sleutelfiguur niet benaderd in Ajax-onderzoek naar Sven Mislintat'

Pier Eringa, voormalig voorzitter van de Raad van Commissarissen van Ajax, is niet benaderd voor het onderzoek van KPMG naar mogelijke belangenverstrengeling van de ontslagen technisch directeur Sven Mislintat, zo meldt NOS woensdagmiddag.

Dat Eringa niet is benaderd voor het onderzoek, is uiterst opmerkelijk. De bestuurder, die de hele periode waarin Mislintat actief was bij Ajax, was voorzitter van het toezichthoudend orgaan binnen de crisisclub. Eringa nam een zogeheten 'sleutelpositie' in bij het controleren van de transfers die Mislintat deed in de zomer van 2023.

De voormalig RvC-voorzitter van de Amsterdammers wil niet reageren, zo meldt de NOS. KPMG wijst op de geheimhouding waaraan zij als onderzoeksbureau gehouden zijn. Ook Ajax gaat niet in om de kwestie rondom Eringa. "Het betrof een onafhankelijk onderzoek van KPMG Forensic. Zij hebben bepaald met wie te spreken en met wie niet", meldt NOS. Eringa was destijds betrokken bij de keuze om KPMG aan te stellen als onderzoeksbureau rondom de zaak-Mislintat.

Een betrokkene in het onderzoek van KPMG 'laat aan de NOS weten niets inhoudelijks over het rapport te mogen zeggen'. Degene mag dus ook niet toelichten waarom Eringa niet betrokken is geweest bij het onderzoek. "We verwijzen hierbij naar Ajax. We zijn gehouden aan geheimhouding", citeert de NOS de onderzoeker.

KPMG-onderzoek naar Mislintat

Ajax presenteerde maandag de conclusies van het KPMG-rapport naar de werkwijze van de ontslagen directeur voetbalzaken Mislintat. Van vastgestelde belangenverstrengeling is geen sprake. Ajax kan Mislintat dan ook niet aanklagen.

