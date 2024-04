'Of Liverpool het aandurft met Arne Slot vraag ik me vooral af, niemand kent hem'

Sjoerd Mossou vraagt zich af of Liverpool de gok wil nemen om Arne Slot aan te stellen als hoofcoach van de ploeg. De Engelse grootmacht heeft al één gesprek met de Feyenoord-hoofdtrainer gevoerd, maar hoopt daar snel nog een ontmoeting achteraan te plakken. Een mogelijke transfer van Slot naar Anfield is momenteel een groot gespreksonderwerp bij de koffiezetautomaat.

“Het lijkt me geweldig: Arne Slot bij Liverpool. Prachtig, dat gaan we graag volgen”, opent Mossou in de voetbalpodcast van het Algemeen Dagblad. “Ik geloof wel dat je bij Liverpool in een voortreffelijke organisatie kan werken. Dat is een club waar iedere coach aan de slag wil. Ik vraag me vooral af of ze het aandurven, met een trainer van het statuur Slot, met een trainer die niemand kent.”

Het kiezen van een trainer zonder enorm veel Europese ervaring kan wel nadelen met zich meebrengen, zo legt Mossou uit. “Dat is in het verleden vaker gedaan, en vaak ook een goede keuze gebleken, maar het is ook weleens mislukt. Er zit zeker een risico aan als je een trainer neemt die uit de middenmoot van Europa komt”, legt hij uit. Toch lijken de pros and cons in het voordeel van de 45-jarige oefenmeester uit te wijzen.

“Hij kan variëren en hij is in staat om wedstrijden aan te passen en te kantelen. Als je Slot tot achter de komma gaat analyseren, en wat hij heeft gedaan met dit materiaal, want laten we niet vergeten, het zijn natuurlijk goede spelers voor Nederlandse begrippen, maar het is geen Europese top, dan kunnen we concluderen dat het een goede trainer is. Maar dat lijkt me nogal wiedes. De vraag is meer: hoe hoog staat hij op ieders lijstje?”, vraagt Mossou zich af.

Slot geeft in aanloop naar het uitduel bij Go Ahead Eagles geen persconferentie, dus de mogelijkheid om als medium vragen te stellen aan de coach van Feyenoord, lijkt op korte termijn beperkt te zijn. De Engelsen zetten zo hun vraagtekens bij deze actie van de club uit Rotterdam.

