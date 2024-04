Bij Ajax genoemde trainer reageert voor het eerst op vermeende interesse

De naam van Joseph Oosting wordt genoemd bij Ajax als mogelijke nieuwe trainer. De oefenmeester van FC Twente vindt het leuk dat hij op de lijstjes staat, maar geeft tegelijkertijd aan dat hij er niet zo veel mee kan.

Sinds John van ’t Schip vorige week aankondigde na dit seizoen geen trainer van Ajax meer te zijn, wordt er volop gespeculeerd over zijn opvolging. Ook Oosting zou op het lijstje staan in Amsterdam, waarna de NOS hem daarmee confronteerde. “Leuk, vereerd dat mijn naam wordt genoemd”, geeft de oefenmeester van de Tukkers aan. “Alleen we zitten bij Twente en ik wil respect hebben voor mijn club. Uiteindelijk is het mooi dat je het zegt, maar ik kan er niet zo veel mee.”

Voorlopig ligt de focus van Oosting dus volledig op FC Twente. De Enschedeërs bezetten momenteel de derde plaats in de Eredivisie en hebben een voorsprong van vijf punten op nummer vier AZ, waardoor deelname aan de Champions League lonkt.

“Ik wil daar niet mee bezig zijn, maar uiteindelijk ben je daar wel mee bezig, want dat is onze ambitie”, geeft de trainer aan. “We zitten veel meer in het hier en nu, de manier van trainen en voetballen en daar het maximale uithalen. We leven van wedstrijd naar wedstrijd, zeker in zo’n drukke week.”

