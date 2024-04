Opvallend moment tijdens City – Real: Bellingham geeft kopstootje aan Haaland

probeert tijdens het Champions League-duel Manchester City – Real Madrid (1-1, w.n.s. Real) wat te imponeren, door zijn hoofd tegen de borst van de Noorse spits te drukken. Haaland doet vervolgens net alsof er niks gebeurd is.

Bij een corner van City ziet Bellingham dat hij de taak heeft om Haaland van het scoren af te houden. Om dat nog eens extra duidelijk te maken, zet de Engelsman zijn hoofd tegen het lichaam van de Noor. Er is geen sprake van een overtreding, maar het is op zijn minst opvallend gedrag. Het 'kopstootje' lokt overigens geen reactie uit bij Haaland. Bellingham kreeg afloop complimenten over zijn volwassenheid, maar of dit ook als zodanig kan worden beoordeeld is de vraag.

De beide sterren kennen elkaar van hun tijd bij Borussia Dortmund. Tussen 2020 en 2022 speelden ze samen bij de Duitse topclub, waarna Haaland naar Manchester City zou vertrekken. Afgelopen zomer koos ook Bellingham voor een avontuur elders, door in Madrid te gaan voetballen.

Bellingham en Haaland zouden geen hoofdrol vertolken in dit duel. Andriy Lunin, de doelman van Real Madrid, werd de held door twee strafschoppen te pakken in de penaltyserie. Bellingham schoot zijn penalty ook raak, Haaland was op dat moment al gewisseld.

Zie het fragment met de twee sterspelers hieronder.

Jude Bellingham laat Erling Haaland even weten dat hij hem gaat dekken bij de hoekschop 👋#ZiggoSport #UCL #MCIRMA pic.twitter.com/FB6GgAAv4s — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 18, 2024

