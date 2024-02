'Zaakwaarnemer Haaland spreekt met directeur Spaanse topclub: komst van Noor 'grote' droom'

Opmerkelijk nieuws uit Spanje. Sportief directeur Deco van FC Barcelona zou hebben gesproken met de zaakwaarnemer van Manchester City-ster . Hoewel de regerend kampioen van Spanje grote financiële problemen heeft, is de komst van de Noor de ‘grote droom’ van FC Barcelona-president Joan Laporta.

De financiële problemen bij FC Barcelona zijn bekend, maar de club slaagde er in de afgelopen jaren desondanks in om voor veel geld spelers binnen te halen. Zo versterkte de Catalaanse topclub zich in de zomer van 2022 nog met onder meer Jules Koundé, Raphinha en Robert Lewandowski. De Poolse topschutter had tijdens zijn eerste seizoen een belangrijk aandeel in de eerste landstitel voor FC Barcelona sinds 2019, maar is in de huidige jaargang regelmatig het mikpunt van kritiek. De oud-speler van onder meer Borussia Dortmund en Bayern München wordt steeds vaker in verband gebracht met een vertrek uit Barcelona, zeker na de aankondiging van Xavi Hernández dat hij bezig is aan zijn laatste maanden als hoofdtrainer in Catalonië.

FC Barcelona moet in de zomer dus mogelijk op zoek naar een nieuwe aanvalsleider. De naam van Haaland is de nieuwste die in verband wordt gebracht met de huidige nummer drie van LaLiga. Volgens het doorgaans goed geïnformeerde Jijantes FC sprak sportief directeur Deco woensdag met onder meer Rafaele Pimenta, die de zaken van Haaland vertegenwoordigt. De toekomst van de Noorse spits was naar verluidt ‘een van de onderwerpen’ die tijdens een maaltijd aan bod kwamen. Haaland verruilde Borussia Dortmund in de zomer van 2022 voor Manchester City en bereikte een krankzinnig eerste seizoen in Engeland, resulterend in de winst van de treble: de landstitel, FA Cup én Champions League.

Haaland is ook dit seizoen goed op dreef bij Manchester City, dat zijn contract graag wil verlengen. De Noor is momenteel in het bezit van een overeenkomst tot medio 2027, maar wordt desondanks regelmatig gelinkt aan Real Madrid. Een overgang naar de Koninklijke lijkt echter ondenkbaar, nu de transfervrije komst van Kylian Mbappé na dit seizoen een formaliteit is. FC Barcelona lijkt eveneens kansloos in de strijd om de handtekening van Haaland. De club heeft weinig te besteden en moet vanaf volgend seizoen flink besparen op de salarissen. De komst van de Noorse doelpuntenmachine is, volgens Jijantes FC althans, desondanks de ‘grote droom’ van Laporta.