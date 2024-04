Oranje-kandidaat valt met catastrofale fout door de mand in Champions League

heeft het woensdagavond bijzonder lastig in het eerste duel van Borussia Dortmund met Atlético Madrid in de kwartfinales van de Champions League. De Nederlandse linkervleugelverdediger kijkt halverwege met de Duitsers tegen een 2-0 achterstaand aan en zag er zelf erg slecht uit bij het openingsdoelpunt van de Spanjaarden.

Maatsen stond in de vierde minuut van de wedstrijd met slordig balverlies aan de basis van het openingsdoelpunt van Rodrigo De Paul. De verdediger werd met een tegenstander in de rug aangespeeld door doelman Gregor Kobel, maar leverde de bal vervolgens zomaar in bij De Paul. Die wist wel raad met het cadeautje van Maatsen en schoot Atlético vroeg op voorsprong. Via. Samuel Lino liepen de Spanjaarden na een halfuur uit naar een 2-0 voorsprong.

Artikel gaat verder onder video

Rafael van der Vaart is in de rust bij Ziggo Sport kritisch op Maatsen, die volgens sommigen na de langdurige blessure van Feyenoord-speler Quilindschy Hartman een kandidaat zou moeten zijn voor het Nederlands elftal. “Het is tegenwoordig een trend om te zeggen dat er te veel wordt opgebouwd. Iedereen lult elkaar maar na. Maar op dit niveau word je nu eenmaal aangespeeld met een man in je rug”, zegt de oud-middenvelder van onder meet Real Madrid en het Nederlands elftal.

“Het is geen heerlijke bal van de keeper, zeker niet, maar je hoeft hem ook niet met je buitenkant zomaar te verliezen”, vindt Van der Vaart. “Je kunt ook je lichaam erin zetten en opendraaien naar de andere kant. Natuurlijk had de keeper beter kunnen kiezen voor een lange bal, maar dit hoef je niet te doen. Daar is hij te goed voor.”

𝐎𝐎𝐇𝐇, Atlético komt héél snel op voorsprong! 💥

Doelman Kobel speelt Maatsen op een gevaarlijke plek in en daar profiteert De Paul van: 1-0 👊#ZiggoSport #UCL #ATMBVB pic.twitter.com/E12cIRecVU — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 10, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Willem van Hanegem merkt in Nederland haast een volkswoede richting één topvoetballer

Van Hanegem: 'Nu hij het niet laat zien in Oranje, zijn we in dit land bijna boos op hem.'