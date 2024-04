Oranje Leeuwinnen herpakken zich tegen Noorwegen van nederlaag tegen Italië

De Oranje Leeuwinnen heeft dinsdagavond in eigen huis afgerekend met Noorwegen in de kwalificatiecyclus voor het EK in 2025. Al vroeg in de wedstrijd zette met een mooi geplaatst schot de eindstand op het bord: 1-0. Met de overwinning spoelt Nederland de kater na de nederlaag tegen Italië (2-0) in het eerste duel weg.

Nederland was erop gebrand om iets goed te maken na de wedstrijd tegen Italië. De Leeuwinnen begonnen fel in het Rat Verlegh Stadion, wat al in de zesde minuut in een treffer resulteerde. Na slecht uitverdedigen van Noorwegen kon Daniëlle van de Donk de bal oppikken. De middenvelder kreeg de bal vervolgens bij Beerensteyn op de rand van de zestien, die prachtig raak krulde buiten het bereik van keeper Lize Kop. Wat volgde was een eerste helft waarin beide ploegen weinig tot niets creëerden.

Artikel gaat verder onder video

In de tweede helft was het Noorwegen dat beter uit de kleedkamer kwam. Oranje had daar weinig tegenin te brengen en wist de bal met veel kunst- en vliegwerk uit de goal te houden. Zo nu en dan kwamen de Leeuwinnen er nog uit via de counter, maar het waren de Noren die vlak voor tijd dicht bij de gelijkmaker kwamen. Die viel uiteindelijk niet, waardoor Nederland met de drie punten aan de haal gaat. Door de nederlaag van Italië bij Finland eerder op de avond (2-1) hebben alle landen in de poule nu drie punten. Twee van de vier ploegen kwalificeren zich voor het EK.

