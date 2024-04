Speler met precies 100 Ajax-wedstrijden keert terug op trainingsvelden

houdt momenteel zijn conditie op peil bij het tweede elftal van Schalke 04. De aanvaller, die een verleden heeft bij onder meer Ajax en FC Utrecht, is al bijna een jaar clubloos nadat zijn contract bij Al-Ettifaq werd ontbonden.

Mede door de komst van enkele grootheden naar Al-Ettifaq, zoals onder meer Jordan Henderson en Georginio Wijnaldum, was Younes snel klaar met zijn avontuur in Saudi-Arabië. “Zoals de media momenteel dagelijks kunnen zien, ondergaat de club, of eigenlijk de hele competitie, momenteel een volledige herstructurering en heb ik ook besloten om weer op zoek te gaan naar een nieuw avontuur”, schreef de buitenspeler destijds op Instagram. Younes werd tussendoor verhuurd aan FC Utrecht, waar hij na een incident op de training met Henk Fraser moest vertrekken.

Na zijn avontuur in de Saudi Pro League slaagde de Duitser er niet meer in om een nieuw avontuur te vinden. Mogelijk komt hij bij het ploeterende Schalke 04 wel weer aan de bak. Woensdag dook de vleugelspeler op tijdens de training van Schalke 04 Onder 23. Bij dat elftal houdt hij voorlopig zijn conditie op peil.

Younes is transfervrij, maar kan geen zakendoen met Schalke voor het huidige seizoen, aangezien de inschrijftermijn voor nieuwe spelers is verlopen. De spelersvakbond in Duitsland probeert er echter voor te zorgen dat de voetbalbond een uitzondering maakt voor Younes. Schalke, dat vorig jaar degradeerde uit de Bundesliga, strijdt dit jaar om handhaving in het tweede niveau.

Younes kent dus een verleden bij Ajax, waar hij precies honderd wedstrijden voor speelde. De aanvaller maakte in zijn periode bij de Amsterdammers het meeste indruk in de Europa League-campagne van seizoen 2016/17, toen Ajax onder leiding van Peter Bosz de finale – die vervolgens verloren ging tegen Manchester United – te behalen.

