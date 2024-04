Oude bekende moet Ajax teleurstellen en wijst trainerschap af

Erik ten Hag staat niet open voor een terugkeer bij Ajax. The Athletic meldt dat de clubleiding van de Amsterdammers de trainer, die tussen 2017 en 2022 succesvol was in de Johan Cruijff ArenA, graag zou willen terughalen. De oefenmeester zou daar zelf geen trek in hebben.

Manchester United gaf donderdagavond op bezoek bij Chelsea in de absolute slotfase de overwinning uit handen en ging met een pijnlijke nederlaag richting huis (4-3). Volgens The Athletic is het in het kader van de toekomst van Ten Hag voor INEOS, sinds eind vorig jaar mede-eigenaar van Manchester United, van belang of het komt door ‘een gebrek aan voetbalintelligentie bij de spelers óf de opdrachten van de trainer’.

Hoewel Ten Hag op de schopstoel zit in Manchester, geeft het Britse medium aan dat de kans aanwezig is dat de Nederlander zelf vertrekt aan het einde van het seizoen. ‘Verschillende clubs in Europa zien Ten Hags eerste seizoen als een overprestatie gezien de middelen en het huidige seizoen als een lichte onderprestatie. Onderaan de streep betekent dit dat hij goed werk heeft afgeleverd.’

Een van de opties voor Ten Hag is een terugkeer naar Ajax, alhoewel het niet duidelijk is of de schorsing van algemeen directeur Alex Kroes invloed heeft op de interesse vanuit Amsterdam. Hoe dan ook kan Ajax beter verder kijken, want het medium weet namelijk dat de oefenmeester niet zit te wachten op een terugkeer naar Nederland.

