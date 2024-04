FC Porto zet Ajax-huurling uit selectie, terugkeer naar Amsterdam lijkt onvermijdelijk

De door Ajax verhuurde rechtsback is door FC Porto-trainer Sérgio Conceição uit de selectie gezet. De Mexicaan wordt een 'gebrek aan inzet op trainingen en bij wedstrijden' verweten en lijkt derhalve komende zomer terug te gaan keren naar Amsterdam.

Ajax nam Sánchez in de zomer van 2022 voor een bedrag van vijf miljoen euro over van Club América in zijn vaderland. Gedurende zijn vooralsnog enige seizoen in de Johan Cruijff ArenA werd zijn rol onder achtereenvolgens Alfred Schreuder en diens opvolger John Heitinga steeds kleiner: uiteindelijk speelde Sánchez in alle competities toch nog 26 wedstrijden voor de Amsterdammers. Voorafgaand aan het huidige seizoen was zijn zicht op speeltijd echter klein.

FC Porto bood uitkomst: de Portugese topclub huurt Sánchez dit seizoen van Ajax, waarbij een verplichte koopoptie ter waarde van vijf miljoen euro is opgenomen die geactiveerd wordt als de back in 20 wedstrijden minimaal 45 minuten in actie komt. Afgelopen weekend was dat in de teleurstellende wedstrijd tegen Familicão (2-2) voor de negende keer dit seizoen het geval. Sánchez werd in de rust, bij een 1-2 achterstand, door Conceição in de kleedkamers achtergelaten.

A Bola schrijft dat de Ajax-huurling dinsdag samen met drie ploeggenoten (Iván Jaime, André Franco en Toni Martínez) uit de spelersgroep is verwijderd 'vanwege een gebrek aan inzet op de training en bij wedstrijden'. "Het kwartet krijgt tot het einde van het seizoen weinig speelkansen", weet het voetbalblad te melden. Het Mexicaanse TV Azteca speculeert dat Sánchez deze zomer terug zou kunnen keren naar zijn vaderland: Cruz Azul zou interesse hebben om de speler van Ajax te gaan huren. Het contract van Sánchez in Amsterdam loopt nog door tot medio 2026.

