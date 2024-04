Rafael van der Vaart: 'Volgens mij heeft hij geen moord gepleegd, ik hoop dat hij terugkomt bij Ajax!'

Rafael van der Vaart hoopt dat Alex Kroes terugkeert als algemeen directeur van Ajax. De oud-voetballer heeft meerdere keren gesproken met de beleidsbepaler, die onlangs moest vertrekken wegens het handelen met voorkennis door het kopen van aandelen vlak voor zijn aanstelling bij de Amsterdamse club, en was onder de indruk. NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg verwacht dat een terugkeer van Kroes niet aan de orde zal zijn.

Stekelenburg is van mening dat Michael van Praag als voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC) de enige juiste beslissing heeft genomen: "Als je erachter komt dat de algemeen directeur, die twee weken in dienst is, de wet heeft overtreden. Hij kan er zelfs voor vervolgd worden, dan kan je niet anders dan hem aan de kant schuiven. Je hebt ook een moreel kompas bij een club. De voorzitter van de Raad van Commissarissen, Van Praag, kon niet anders dan deze beslissing te nemen", stelt Stekelenburg, die aangeeft dat hem het kansloos lijkt dat Kroes onder de huidige RvC terugkeert bij Ajax,

Van der Vaart hoopt als supporter van Ajax wél dat Kroes terugkeert als algemeen directeur van de club. De oud-middenvelder van de Amsterdammers heeft meerdere keren met de bestuurder gesproken en in die gesprekken maakte Kroes volgens de analist van de NOS een goede indruk: "Volgens mij heeft hij geen moord gepleegd en is het allemaal niet zo erg zoals Jeroen zegt", haakt de analist in. "Moreel kompas, dat woord haat ik bijna. Ik wil dat mijn club uit de problemen komt en dat hij daar nog steeds de juiste persoon voor is."

"Als het niet kan, kan het niet", vervolgt de analist. "Ik hoop dat het allemaal meevalt, maar nogmaals: ik heb er geen verstand van. Ik hoop dat hij terugkomt, want het is een man met een hele duidelijke visie", besluit Van der Vaart.

