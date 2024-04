Real Madrid en Manchester City houden elkaar in doelpuntrijk spektakelstuk in evenwicht

Real Madrid en Manchester City hebben de heenwedstrijd in de kwartfinale van de Champions League in een waar spektakelstuk met 3-3 gelijkgespeeld. De titelverdediger nam al tot twee keer toe een voorsprong in stadion Santiago Bernabéu, maar zag De Koninklijke uiteindelijk telkens weer langszij komen, waardoor de beslissing in de return in Manchester zal moeten vallen.

De eerste helft bewees de reputatie van het affiche tussen de topteams. Het eerste doelpunt viel al na één minuut en 48 seconden, in het doel van Real Madrid-keeper Andrij Lunin. De keeper liet zich verrassen bij de vrije trap die genomen werd door Bernardo Silva. De doelman was hij veel te laat in de andere hoek. De vrije trap werd gegeven voor een overtreding waarbij Arelién Tchouaméni verkeerde timede. Dat leverde hem een gele kaart en een schorsing voor de terugwedstrijd op.

De snelheid van schakelen was ongelooflijk tijdens deze wedstrijd. Zo was het tien minuten later alweer raak aan de andere kant van het veld. De 1-1 kwam van de voet van Eduardo Camavinga, maar raakte onderweg verdediger Rúben Días. De bal veranderde van richting en viel in de verre hoek, waardoor Stefan Ortega er niet meer bij kon. Días kreeg het eigen doelpunt op zijn naam.

De comeback was slechts twee minuten hierna compleet, dankzij een solo-counter van Rodrygo. Hij kreeg de bal vóór de middenlijn en gebruikte zijn snelheid om als eerste bij de overkant te komen. Door de benen van Manuel Akanji en langs het linkerbeen van Ortega verdween de bal traag in het net. Deze actie was exemplarisch voor de rest van de eerste helft. Manchester City stond hoog op het veld, met het risico op uitbraken van de pijlsnelle Vincius Junior en eerdergenoemde Rodrygo.

In de tweede helft bleef dit beeld redelijk hetzelfde, maar de stand veranderde wel in de 66e minuut. Phil Foden, die tot dit moment nauwelijks in de wedstrijd zat, joeg zomaar de 2-2 in de kruising op aangeven van John Stones. Ook Manchester City wist een achterstand snel om te buigen in een voorsprong, want vijf minuten later was het centrale verdediger Josko Gvardiol die van buiten de zestien de bal in de verre hoek krulde. De Kroaat zette de stand op 2-3.

Federico Valverde zette niet veel later de voorzet van Vinicius Junior om in een heerlijke gelijkmaker. Hij volleerde de bal in de verre onderhoek, zodat Ortega geen kans had. De traktatie hield hier helaas op, dus 3-3 werd de eindstand. De beslissing zal dus moeten vallen in de terugwedstrijd. De return speelt zich volgende week woensdag, 17 april, af in het Etihad Stadium van Manchester City. Gezien de recente geschiedenis en het voetbalfeest dat deze wedstrijd was belooft ook dat weer een absolute kraker te worden.