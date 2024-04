Reddingsplan voor Vitesse: monsterbedrag nodig om club voor ondergang te behoeden

Vitesse heeft 'op korte termijn' een bedrag dat kan oplopen tot 19 miljoen euro nodig om het voortbestaan als profclub veilig te stellen. Met dat bedrag zouden de Arnhemmers het huidige seizoen uit kunnen spelen en voor volgend seizoen, ook in het geval van de vrijwel onafwendbaar lijkende degradatie, de proflicentie veilig kunnen stellen.

Dat meldt De Telegraaf dinsdagavond op basis van 'bronnen rond de club'. De nieuwe algemeen directeur ad interim, Edwin Reijntjes, zou een concept van het opgestelde reddingsplan eind vorige week hebben ingediend bij zowel de onafhankelijke licentiecommissie van de KNVB als het Ministerie van Economische Zaken.

Het plan zou onder meer een huurverlaging, overeen te komen met stadioneigenaar Nedstede, en een WHOA-procedure omvatten, schrijft verslaggever Jeroen Kapteijns van de ochtendkrant. Die afkorting staat voor Wet Homologatie Onderhands Akkoord, en "houdt in dat met een gang naar de rechter een bedrijf, dat schulden heeft maar nog wel levensvatbaar is, geherstructureerd kan worden." Reijntjes heeft in zijn periode als algemeen directeur van ADO Den Haag dezelfde procedure 'van nabij meegemaakt', weet Kapteijns.

Parry

Daarnaast omschrijft de journalist de investering die Coley Parry, de Amerikaan die Vitesse met zijn Common Group had willen overnemen, 'een ander hoofdpijndossier'. Nadat de licentiecommissie een streep door de overnameplannen zette, werd het bedrag van 12 miljoen euro omgezet in een lening waarover Vitesse 12 procent rente verschuldigd is. De Amerikaan zou 'niet te spreken' zijn over de mogelijke WHOA-procedure, 'omdat die hem als grootste schuldeiser veel geld kan kosten.' In een reactie aan De Telegraaf laat Parry echter weten 'op geen enkele wijze de redding van de club in de weg te zullen staan'.

