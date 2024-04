RKC komt niet langs Almere City en ziet degradatiezorgen toenemen

De belangrijke wedstrijd in de onderste regionen van de Eredivisie tussen RKC Waalwijk en Almere City is geëindigd in een 0-0 gelijkspel. Dat er geen doelpunten vielen betekende geen saaie wedstrijd, want kansen waren er genoeg. Vooral aan RKC-zijde waren grote mogelijkheden, dus zij zullen ontevreden zijn met het resultaat.

RKC staat op de vijftiende plaats in het klassement en voelt de hete adem van de teams onder de degradatiestreep in de nek. Winst tegen Almere zou het Het publiek had in de eerste helft weinig te juichen. RKC had weliswaar de grotere kansen, maar tot een doelpunt leidde het niet. De grootste kans was voor Chris Lokesa, die één op één met de keeper niet wist te scoren. Hij schoot op het been van keeper Samuel Radlinger in plaats van deze af te geven aan David Min. Min was dan ook woest.

Verder kreeg ook Min nog zijn eigen kans, op aangeven van Etienne Vaessen. Hij nam de lange bal van zijn keeper niet goed aan en moest uitwijken naar de rechterkant. Vanaf daar schoot vanaf hij links voor het doel langs. De eerste helft eindige doelpuntloos. Een dieptepunt in de eerste helft was nog het geblesseerd uitvallen van RKC-linksachter Aaron Meijers.

Tijdens de rust moet door trainer Henk Fraser duidelijk zijn gemaakt dat de spelers van RKC Waalwijk hun kansen moesten gaan verzilveren, want ze vlogen vol energie de kleedkamer uit. In de eerste tien minuten na rust kreeg de ploeg kans na kans. De grootste was wederom voor Lokesa, die de bal van Min kreeg. Hij lobte de bal over het doel heen van dichtbij.

Almere had net als in de eerste helft weinig te vertellen. De eerste kans kwam in de 65e minuut, toen Yoann Cathline tegen Dario van den Buijs aanschoot. De dreiging van RKC zakte wat weg naarmate de wedstrijd vorderde en Almere ging zelfs nog wat naar voren, maar doelpunten kwamen er niet. Hoewel RKC de punten hard nodig heeft, is er geen offensief opgezet in de slotfase, waardoor aan beide kanten de grote kansen uitbleven. Eindstand: nul tegen nul. Voor RKC zal het voelen als verlies.

RKC speelt komende zondag tegen FC Volendam. Dat is een wedstrijd waar voor de Waalwijkers echt punten moeten worden gehaald, uit tegen de hekkensluiter. Almere City mag op bezoek in Deventer, waar hoogvlieger Go Ahead Eagles wacht.