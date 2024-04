Rob Jansen in complete verwarring door transfer: 'Absurd, het is totaal krankzinnig wat hier gebeurt!'

Rob Jansen begrijpt niets van het feit dat Sven Mislintat hard op weg is naar Borussia Dortmund. De Duitsers waren op zoek naar een nieuwe technische beleidsbepaler en zijn volgens de Duitse pers uitgekomen bij Mislintat, die in het begin van dit seizoen vroegtijdig ontslagen werd door Ajax.

In de podcast KieftJansenEgmondGijp gaat Jansen, die zich als zaakwaarnemer in het verleden al eens kritisch heeft uitgelaten over Mislintat, in op de aanstaande transfer van de technisch directeur: “Dit is wel heel extreem. Hij komt daar natuurlijk wel vandaan en ze kijken anders naar hem, maar in de internationale voetbalwereld is het totaal krankzinnig wat hier gebeurt", stelt de zaakwaarnemer. "Dit is gewoon totaal absurd. Met het bestuur van Dortmund is echt iets mis!"

Tafelgasten Michel van Egmond en René van der Gijp zijn het met Jansen eens. Van Egmond kwam een opmerkelijke passage tegen in een interview met een beleidsbepaler van Borussia Dortmund: “In dat nieuwtje zag ik ook een quote van een bestuurder van Dortmund die zegt: We hopen hem zo snel mogelijk vast te leggen. Het is bizar. Zo gaat het wel in het voetbal. Je blundert, je wacht eventjes en je kan weer opnieuw beginnen", geeft de schrijver aan.

Van der Gijp vindt het bijzonder dat een club als Borussia Dortmund, bij wie Mislintat in het verleden werkzaam was als scout, na de prestaties van Mislintat bij Ajax als technisch eindverantwoordelijke met hem in zee gaat: "Echt bizar", zegt de analist van Vandaag Inside in de podcast.

