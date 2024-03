Donyell Malen waarschuwt PSV in aanloop naar Champions League-kraker met wereldgoal

heeft namens Borussia Dortmund in de uitwedstrijd Werder Bremen een prachtig doelpunt gemaakt. BVB staat momenteel op de vijfde plek in de Bundesliga en kan de punten goed gebruiken om Europees voetbal te halen. Komende week staat de achtste finale in de Champions League tegen PSV op het programma. De generale repetitie voor dat duel werd zaterdagavond met 1-2 gewonnen.

In het Weserstadion in Bremen heeft Malen een acrobatische goal gemaakt. Hij scoorde namelijk met een halve omhaal. De oud-PSV’er schoot de zwart-gelen in de 21e minuut van de uitwedstrijd op voorsprong tegen Werder Bremen. Werder Bremen-doelman Michael Zetterer, die eerder voor PEC Zwolle keepte, kon het snoeiharde schot van Julian Brandt nog wel keren, maar moest na de omhaal van Malen toch de bal uit het netje halen.

Dortmund won uiteindelijk met 1-2 in Bremen. Jadon Sancho zette op slag van rust de 0-2 op het scorebord. Dortmund kwam vervolgens in de blessuretijd van de eerste helft met tien man te staan door rood voor Marcel Sabitzer. Werder kwam na rust echter niet verder dan de aansluitingstreffer van Justin Njinmah.

Komende week staat de return in de Champions League op het programma tussen Dortmund en PSV. In de heenwedstrijd in Eindhoven deed Malen zijn oude club al pijn met een doelpunt, en ook nu geeft hij een waarschuwing af met zijn doelpunt.

In Eindhoven kwamen beide ploegen niet verder dan een 1-1. De return in het Westfalenstadion in het Ruhrgebied belooft een spannende partij te worden. Het uitvak is in Dortmund gevuld met 3800 supporters van PSV. Bekijk hier het doelpunt wat Malen maakte in de wedstrijd tegen Werder Bremen in de Bundesliga.